Oggi finisce l’emergenza – Green pass, quarantene e mascherine: cosa cambia da domani

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 31 marzo 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Coronavirus, cambiano le regole. Da domani, 1 aprile, l'Italia entrerà in una nuova fase grazie all'allentamento delle misure anti-Covid stabilito dal Governo.

In primo luogo, dopo due anni, oggi è l'ultimo giorno di stato di emergenza. Di seguito tutte le novità.

Green pass

Da venerdì 1 aprile il green pass non sarà più necessario per andare dal parrucchiere, in banca, negli uffici pubblici, negozi e centri commerciali. Stop al certificato verde anche sui mezzi pubblici locali, nei ristoranti all’aperto, nei musei, in centri termali e culturali.

Fino al 30 aprile, invece, resta l'obbligo di green pass base per accedere ai luoghi di lavoro, mense, ristoranti al chiuso. Per quanto riguarda i mezzi a lunga percorrenza - treni, navi, aerei - sarà richiesto il green pass base, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Fino al 30 aprile Green pass rafforzato per tutta una serie di attività al chiuso, dalle piscine ai convegni, dalle feste alle discoteche.

Dall'1 maggio, infine, l'Italia dice addio al certificato verde in tutti gli ambiti escluso l'accesso per i visitatori nelle Rsa e nei reparti di degenza degli ospedali, dove servirà ancora fino al 31 dicembre il green pass “super-rafforzato” - ottenuto con dose di richiamo obbligatoria o con tampone in aggiunta al green pass rafforzato.

Obblighi vaccinali

L’obbligo del vaccino anti-Covid resta fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario e delle Rsa, e fino al 15 giugno per il personale docente ed educativo delle scuole, come requisito essenziale per lavorare. C’è però una novità: gli insegnanti no vax non saranno sospesi dal servizio, ma dovranno essere adibiti ad attività di supporto alla scuola.

Il personale scolastico e universitario, del comparto difesa e sicurezza, della polizia penitenziaria, deve comunque completare il ciclo vaccinale con la dose booster entro il 15 giugno 2022.

Da domani, dunque, gli over 50 (esclusi i sanitari e chi lavora nel mondo della scuola e nel comparto difesa) non dovranno più avere il cosiddetto green pass rafforzato sul lavoro, ma sarà sufficiente - fino al 30 aprile - il green pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza di super green pass. Resta però l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno.

Quarantene

Dall'1 aprile andrà in quarantena solo chi è contagiato dal Covid. I contatti stretti di un positivo, sia vaccinati che non, dovranno solamente autosorvegliarsi per 10 giorni, con la necessità di indossare la mascherina Ffp2 al chiuso e di fare il tampone dopo 5 giorni (o prima se compaiono i sintomi).

Mascherine

La mascherina resta obbligatoria al chiuso fino al 30 aprile. Al lavoro basterà la mascherina chirurgica. Mentre la Ffp2 resta obbligatoria sui mezzi di trasporto, funivie chiuse, cinema, teatri e competizioni sportive.