Manutenzione del verde: «Un secondo operatore per i mesi in cui l’erba cresce di più»

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima raddoppia lo sforzo per la manutenzione del verde nelle frazioni di Prata, Tatti e Niccioleta, affiancando all’operatore che normalmente se ne occupa, un secondo addetto che interverrà nei mesi in cui l’erba cresce più velocemente e richiede quindi più interventi (da aprile a giugno), e nel periodo autunnale, quando il lavoro aumenta per la caduta delle foglie, (da settembre a novembre). In questi particolari periodi dell’anno, quindi, gli addetti saranno due e non più uno solo, come in passato.

Gli operatori della Cooperativa il Melograno, a cui è affidato il servizio, potranno gestire le proprie attività insieme o separatamente a seconda delle oggettive necessità sulle frazioni interessate. La gestione del verde nel capoluogo, a Valpiana, Capanne e negli altri centri abitati, rimarrà invece un servizio garantito dal personale del Comune e principalmente dall’Unione dei Comuni.

“Questa scelta ci dovrebbe consentire, quest’anno, di mantenere un migliore decoro urbano anche a Prata, Tatti e Niccioleta, – sottolinea Ivan Terrosi, assessore all’Ambiente del Comune di Massa Marittima – dove un solo operatore fa fatica a coprire tutti gli interventi necessari su strade, vicoli e parchi nei mesi in cui la vegetazione ha il suo maggiore sviluppo. Facendo i conti con le risorse umane ed economiche disponibili, nei mesi scorsi, abbiamo anche effettuato una ricognizione di tutti i parchi pubblici delle frazioni e del capoluogo e abbiamo previsto una serie di piccoli interventi di manutenzione e l’acquisto di nuovi giochi per bambini, in modo da sostituire quelli più ammalorati”.

“Altrettanto importante per il decoro dei nostri centri abitati – prosegue l’assessore Ivan Terrosi – è il cambio del sistema di raccolta dei rifiuti in corso a Prata, Tatti, Niccioleta, Cura Nuova, Perolla, Marsiliana e nelle campagne del territorio, finalizzato a migliorare la differenziata. Non nascondo che questo nuovo sistema ha suscitato anche critiche e osservazioni. Vorrei ribadire che il progetto è come si dice in ‘progress’ e ha bisogno di una taratura in considerazione dell’arrivo della stagione estiva. Io sono fiducioso, vedo anche molti riscontri positivi. A breve saranno disponibili per i cittadini interessati ulteriori documenti informativi per aiutarli a conferire i rifiuti nel modo corretto. Tutto si può migliorare, ma come ho detto in altre occasioni, dobbiamo collaborare per andare in un’unica direzione. Entro i prossimi anni saremo chiamati a raggiungere almeno l’obiettivo minimo del 75% di raccolta differenziata. Adesso il nostro comune è sotto al 60%. Ne abbiamo di strada da fare, ma sono convinto che tutti insieme ci riusciremo.”