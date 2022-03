Diamo i numeri: Fratelli d’Italia primo partito in tutti gli ultimi sondaggi

GROSSETO – Fratelli d’Italia è il primo partito in tutti gli ultimi sondaggi con il 21,5% circa dei consensi: lo rilevano le indagini di Swg per La7, di Termometro politico e di Ipsos srl per il Corriere della sera.

Il partito di Giorgia Meloni è seguito dal Pd, in un continuo testa a testa che vede sempre più spesso il prevalere di FdI. I dem si attestano intorno al 21%.

Di seguito i risultati dei tre sondaggi.

LISTE SWG 28 marzo (%) Ipsos 27 marzo (%) Term. Pol. 25 marzo (%) Fratelli d’Italia 21,6 21,5 21,5 Partito democratico 21,1 20,9 21,1 Lega 16,0 17,5 18,1 Movimento 5 Stelle 13,4 14,5 13,0 Forza Italia 7,9 8,1 7,7 Azione +Europa 5,4 3,6 4,2 Sinistra Italiana 2,5 1,6 3,5 Articolo 1 – MDP 2,6 1,0 (insieme a sinistra italiana) Europa Verde 2,5 2,0 1,7 Italia Viva 2,4 2,1 2,6 Altri 4,6 7,2 7,6 Indecisi/Astenuti 42,0 40,6 (non dato)

LE DIFFERENZE NEI SONDAGGI: FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA



I risultati degli ultimi sondaggi politici confermano le tendenze delle settimane passate: 1) se si andasse a votare “domani” sarebbe testa a testa tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Enrico Letta, con una prevalenza di FdI in crescita; 2) Lega, Movimento 5 stelle, Forza Italia e Italia viva sono in crisi 2) gli indecisi sono tantissimi.