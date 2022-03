Coppa Passalacqua 2022, pronta la data per l’estrazione dei quattro gironi

GROSSETO – I sorteggi dei quattro gironi della 47esima coppa Bruno Passalacqua si svolgeranno giovedì 7 aprile nell’impianto dell’Invictasauro a partire dalle 18. L’importante avvenimento è stato deciso dal consiglio direttivo (Francesco Luzzetti presidente, Giannini Moreno vice, Luciano Luzzetti segretario), il consigliere Gaetano Fattorosi, insieme ai collaboratori Andrea Luzzetti, Rossano Lozzi, Enrico Silli, Luigi Ciantellini, Moreno Giovanili, Moreno Guazzini, Enrico Ghizzani, Giancarlo Mallarini, Giovanni Camerlengo.

Prima della discussione il presidente Luzzetti ha sottolineato che “è stata dura raggiungere il tetto delle 16 iscritte per le molte difficoltà dovute alla pandemia, alle restrizioni, al lunghissimo fermo dello sport. Per cui ringrazio calorosamente tutti i sodalizi, che hanno voluto essere presenti all’edizione 2022”.

Successivamente Luzzetti ha voluto riavvolgere il nastro: “Le prime ad arrivare sono state l’Atletico Piombino, detentore della coppa, insieme al Venturina, preziosa la presenza dell’Aurora Pitigliano con una formazione di Allievi, gradita la novità dell’Aldobrandesca Arcidosso, fresca vincitrice della coppa provinciale di Terza, apprezzato lo slancio dell’Argentario, Paganico e Manciano. Massa Valpiana è stata l’ultima iscritta. Un particolare ringraziamento – ha proseguito il presidente – devo rivolgerlo al Grosseto. Un ritorno dopo 3 anni, che mi ha particolarmente colpito. La società bianco rossa ha dichiarato di essere “felice di far parte di un torneo storico come il Passalacqua con l’intento di farci conoscere meglio e in profondità dall’intera città”. Adesso lavoriamo per arrivare al 2 maggio pronti e galvanizzati”.

Queste le sedici partecipanti: Atletico Piombino (1a testa di serie), Roselle (2a testa di serie), Venturina (3a testa di serie), Invictasauro (4a testa di serie), Aldobrandesca Arcidosso, Argentario, Atletico Maremma, Aurora Pitigliano, Braccagni, Follonica Gavorrano, Grosseto, Manciano, Massavalpiana, Nuova Grosseto Barbanella, Paganico e Scarlino.

Questo il calendario ufficiale. Inizio delle gare alle 21.15.

Maggio: lunedì 2; martedì 3; mercoledì 4; giovedì 5; lunedì 9; martedì 10; giovedì 12; lunedì 16; martedì 17; mercoledì 18; giovedì 19; lunedì 23; martedì 24; giovedì 26; venerdì 27; lunedì 30; martedì 31.

Giugno: mercoledì 1; giovedì 2; venerdì 3; lunedì 6; martedì 7; mercoledì 8;

giovedì 9.

Quarti di finale: lunedì 13; martedì 14; mercoledì 15; giovedì 16. Semifinali: lunedì 20; martedì 21. Finalissima: venerdì 24. Il torneo si svolgerà nell’impianto dell’Invictasauro in via Adda.