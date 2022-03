Si accende l’estate di Follonica: sul palco del Parco centrale salgono Elisa e Rkomi

FOLLONICA – Si alza il sipario sui primi due artisti che quest’anno accenderanno l’estate follonichese: sul palco del Parco centrale salgono Elisa e Rkomi.

“Back to the future” è il titolo del tour di Elisa, un messaggio per l’ambiente in un viaggio in 20 regioni che farà tappa a Follonica il 29 luglio. Le prevendite apriranno domani, 31 marzo.

“Insuperabile Tour” è invece i titolo dello show di Rkomi che si esibirà nella città del Golfo il 17 agosto. Dopo l’esperienza sanremese con il tour estivo il cantante celebra un anno di risultati straordinari. Le prevendite sono disponibili in tutti gli abituali circuiti