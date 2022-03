Reunion spettacolo al Trofeo Maremma: Roberto e Stefano del Grinta Team di nuovo in pista

FOLLONICA – Grande fermento tra i rallisti follonichesi alla vigilia del 46esimo Trofeo Maremma, per la validità internazionale riconquistata. La grande occasione ha richiamato ben 163 equipaggi al via, e tra questi, con il numero 103 sugli sportelli, ce ne sarà uno molto speciale, un duo tutto familiare: dopo ben 27 anni, infatti, dalla Coppa Liburna 1995, torneranno a dividere lo stesso abitacolo Roberto, soprannominato “Pasola”, e Stefano Ranieri, rallisti di lungo corso che hanno deciso di ritrovarsi nella stessa vettura.

I due co-presidenti, assieme a Simone Cumoli, della struttura El Grinta Team, utilizzeranno la Renault Clio RS della classe RS2.0 Plus, vettura che, con fatica, dedizione ed una passione verace, Roberto e Stefano, assieme a tutti gli altri ragazzi della squadra follonichese, si sono costruiti nella propria officina, e già foriera di soddisfazioni nelle ultime due stagioni. Al volante ci sarà lo zio Roberto, con il nipote Stefano, abitualmente ai comandi della sua Peugeot 106 N2, a stringere tra le mani, per questa volta, il quaderno delle note.

“Il Trofeo Maremma nuovamente a validità internazionale andava celebrato nel giusto modo – le prime parole di Simone Cumoli, co-presidente di El Grinta Team – e penso che, per noi di El Grinta Team, non ci fosse niente di meglio che vedersi ricomporre questo equipaggio. Più che una squadra, siamo una famiglia rallistica, e viviamo questo sport con estrema passione, pertanto siamo molto emozionati per questo evento. Io mi sto ancora riprendendo da un problema fisico, e non potrò correre, ma avrò il piacere, assieme a mia moglie Valentina (nonché nipote e sorella dei due) e a tutti i ragazzi della squadra, di fargli il tifo, sperando di poter festeggiare alla grande domenica sera”.

La 46esima edizione del Trofeo Maremma segna il ritorno, dopo 12 anni, della gara organizzata da Maremma Corse 2.0 nel contesto dell’IRC Cup, e lo farà proponendo due intensi giorni di battaglia sportiva. Via alla gara sabato 2 alle 15.31 da Follonica, dalla quale i concorrenti si dirigeranno sugli 8,04 km della “Gavorrano – Eni Rewind”, che verranno percorsi per due volte. Le sfide riprenderanno domenica 3, con le prove di “Tatti” (14,93 km) e “Montieri” (11,17 km) da ripetersi tre volte, che porteranno quindi il totale a 8 tratti cronometrati e 94,38 km validi per la classifica, su un percorso complessivo che ne misura 426,59. L’arrivo sarà ancora a Follonica, a partire dalle 17.52.