Pianese indomabile, sconfitta casalinga ed episodi dubbi per il Follonica Gavorrano

BAGNI DI GAVORRANO – Non riesce la rimonta al Follonica Gavorrano nel match contro la Pianese, che prevale 1-2. È una giornata piovosa quella che vede i biancorossoblù di fronte agli amiatini, che schierano in campo ben quattro ex, Tascini, Trovade, Rosini e Nannelli, che avevano iniziato la stagione in maglia biancorossobù. Dall’altra parte siedono in panchina Vivoli e Iacullo, che invece hanno fatto il percorso inverso insieme allo squalificato Gasco.

Il match inizia subito con grande agonismo tra le due formazioni, con l’arbitro costretto a intervenire in diverse occasioni. La prima in avvio è senz’altro quella del calcio di rigore fischiato al 6′ in favore della Pianese; dal dischetto si presenta proprio Tascini, che sblocca il risultato calciando alla sinistra di Ombra, che aveva anche intuito deviando la sfera in tuffo.

Prova subito a scuotersi la squadra di Bonura, che con Mugelli al 9′ si presenta nell’area ospite e tenta un tiro sul secondo palo, deviato; al 17′ invece Lo Sicco prova a sfruttare una punizione dalla trequarti andando direttamente in porta, ma Nannelli è attento e non si fa sorprendere. Sul capovolgimento di fronte è Tascini a tentare una conclusione fuori misura dal limite dell’area.

Al 19′ un angolo battuto sempre da Lo Sicco finisce tra i piedi di Ampollini dopo una respinta errata di Nannelli, ma i difensori ospiti fermano la sfera. Al 22′ proteste da parte dei locali per un presunto fallo da rigore ma il direttore di gara decide di lasciar correre.

Al 26′ Ombra si deve impegnare per togliere la palla dall’incrocio dopo il colpo di tacco di Simeoni, che tenta la girata su azione di calcio d’angolo. E sempre su corner si fa pericolosa la Pianese, con il portiere dell’UsFG costretto a smanacciare in due occasioni sulle palle a rientrare calciate dai battitori bianconeri.

Al 32′ si salva la Pianese sulla bella palla messa in mezzo da Lo Sicco, dopo un inserimento del centrocampista sulla destra. Mugelli per un soffio non riesce però ad avventarsi sulla sfera e la difesa libera. Due minuti più tardi i ragazzi di Bonura ci provano su corner, ma Tiganj viene contrastato al momento di battere a rete.

Il Follonica Gavorrano prova ancora a sfondare sulla destra, questa volta con Grifoni che mette una bella palla in mezzo per la testa di Tiganj, ancora una volta fermato. E poco dopo ancora una volta il team tricolore reclama per un penalty per un altro fallo subito in area da Arduini, con l’arbitro che anche in questa occasione non se la sente di decretare la massima punizione. A caccia del pareggio anche Liurni che mette in mezzo una palla pericolosa, bloccata a terra da Nannelli.

Ancora proteste per un presunto fallo di mano su un’altra clamorosa occasione che vede protagonisti i ragazzi di Bonura, che si presentano in area alla ricerca del pari con Grifoni e Arduini, la cui conclusione viene deviata in angolo rischiando un clamoroso autogol ad opera della difesa amiatina.

Prima Lo Sicco e poi Liurni tentano il tiro da fuori a inizio ripresa, trovando entrambi il muro della difesa ospite.

Al 51′ si fa pericolosa anche la Pianese, con Convitto che si accentra e tira dal limite, la palla si spegne fuori senza impensierire Ombra.

Il gol del pareggio è però nell’aria e al 9′ arriva ad opera di un vivace Liurni, servito in profondità da Fremura: è 1-1.

Al quarto d’ora il Follonica Gavorrano sfiora il vantaggio con Tiganj che incorna di testa un bel cross di Liurni, ma il pallone termina fuori di poco. A seguire calcio di punizione per il destro di Lo Sicco, che taglia tutta l’area e termina sul fondo senza nessuna deviazione.

Al 20′ doppia ammonizione per Ampollini che ferma un’azione pericolosa di Rosini, dopo che il difensore era stato precedente ammonito per un episodio dubbio; sulla punizione conseguente, destro di Convitto che termina alto.

Bonura decide così di passare al 4-4-1 inserendo Iacullo, Dierna e Fontana per ovviare all’inferiorità numerica.

Al 31′ doppia occasione per il Follonica Gavorrano con Liurni e Fontana, ma Nannelli non concede niente, per poi ripetersi due minuti più tardi sul destro da fuori di Lo Sicco, mentre i biancorossoblù reclamano ancora per un rigore non concesso.

Con l’ingresso di Giustarini mister Bonura cambia ancora modulo alla ricerca del gol nel finale di gara ma è Trovade al 40′ a firmare il 2-1 per i suoi, dopo un rimpallo aereo che favorisce l’ex biancorossoblù. Assedio finale di Ampollini e soci che però rischiano su contropiede, con Mininno che si fa ipnotizzare da Ombra al momento del tiro. Ultima chance di testa per Dierna allo scadere, niente di fatto nel recupero.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Grifoni, Origlio (24′ st Iacullo), Tiganj (24′ st Fontana), Liurni (36′ st Giustarini), Mugelli (31′ st Sylla), Fremura, Lo Sicco, Arduini (24′ st Dierna), Ampollini. A disposizione: Vivoli, Del Rosso, Berardi, Barlettani. All. Bonura.

PIANESE: Nannelli, Kondaj, Gagliardi (33′ st Ricci), Marino, Folino, Simeoni, Trovade, Marianeschi (29′ st Lepri), Tascini, Convitto, Rosini (33′ st Mininno). A disposizione: Crispino, Scuderi, Ambrogio, Battistelli, Celestini, Palma. All. Brando.

ARBITRO: Rizzello di Casarano; assistenti Pandolfo e Salviato di Castelfranco Veneto.

RETI: 6′ Tascini, 9′ st Liurni, 40′ st Trovade.

NOTE: ammoniti Rosini, Kondaj, Trovade. Espulso al 20′ st Ampollini per doppia ammonizione. Recuperi 2+5.