GROSSETO – Dopo molte settimane torna la pioggia in Maremma, un’ondata di maltempo che sta interessando tutto il centro nord dell’Italia con una perturbazione che giunge fino a noi dal nord Europa.

Le previsioni per le prossime ore non promettono niente di buono. Per tutta la giornata di oggi infatti sono attese piogge, anche intense. Una tregua dovrebbe arrivare domani mattina, anche se nella fascia oraria intorno a mezzogiorno la pioggia dovrebbe tornare a bagnare la nostra provincia.

Rovesci e schiarite si alterneranno a partire dal venerdì e per tutto il fine settimana che resta a rischio.

Qui trovate le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, per le prossime ore e per i prossimi giorni: LINK

