L’amministrazine incontra il nuovo delegato Ussi: «Intitolare la tribuna dello Zecchini a Bianciardi»

GROSSETO – Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi hanno incontrato oggi Carlo Vellutini, nuovo delegato provinciale Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) per parlare della situazione del giornalismo sportivo in provincia di Grosseto con la volontà dell’Ussi di essere sempre più presente a supporto dei colleghi, degli enti, delle federazioni e del Coni per tematiche collegate al mondo dello sport e di chi quotidianamente lo racconta. L’Ussi, che ha di recente celebrato il 75esimo anniversario dalla Fondazione, è un’associazione benemerita del Coni che promuove i valori dello sport.

Nel corso dell’incontro Carlo Vellutini, a nome della delegazione provinciale Ussi, in accordo con il presidente regionale Franco Morabito, ha proposto al Sindaco a all’assessore Rossi, che ha la delega alla toponomastica, di intitolare la tribuna stampa o la sala stampa dello stadio olimpico Zecchini a Luciano Bianciardi nel centesimo anniversario dalla nascita.

“Lo scrittore grossetano – spiega Vellutini – ha scritto pagine memorabili nella sua rubrica settimanale sul Guerin Sportivo, raccolte in una pubblicazione ‘Il fuorigioco mi sta antipatico’, e creando un legame importante tra sport e cultura. E’ il modo per celebrare oltre che l’aspetto letterario, anche quello giornalistico di Bianciardi che peraltro è rimasto sempre legato ai colori dell’Us Grosseto”.

Una proposta che ha trovato il consenso del sindaco Vivarelli Colonna e dell’assessore Rossi. “Lo stadio è un biglietto da visita della città anche per tanti professionisti al seguito delle varie squadre o delle varie manifestazioni sportive – sostengono Vivarelli Colonna e Rossi -. Accogliamo con favore la proposta dell’Ussi facendo sì che chi lo frequenta possa associare immediatamente Grosseto ad un figura che gli ha dato lustro come Luciano Bianciardi”.