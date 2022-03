Grosseto: proseguono i lavori sulla rete idrica. Cali della pressione d’acqua in tutta la città

GROSSETO – A Grosseto domani giovedì 31 marzo secondo giorno di lavori per il rifacimento della camera di manovra in via Mascagni, un intervento di distrettualizzazione e miglioramento infrastrutturale – per un investimento di oltre 180mila euro – che mette in sicurezza uno dei nodi principali della rete di distribuzione del capoluogo maremmano.

Ieri (29 marzo) sono stati posati e installati su una delle due tubazioni presenti i nuovi organi di manovra telecontrollati, che consentono un più capillare sezionamento della rete e quindi del flusso e che permettono di tenere monitorati i consumi e rilevarne eventuali anomalie in tempo reale. Domani (31 marzo) sarà la volta della seconda tubazione, con inoltre l’installazione di un bypass che permetterà di rendere comunicanti le due condotte parallele.

Per consentire i lavori, domani giovedì 31 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 22, verrà temporaneamente diminuita la pressione sulla rete idrica di tutta Grosseto tranne le frazioni di Marina di Grosseto, Principina Mare e Terra, Istia, Roselle, Braccagni, Alberese, Rispescia, Batignano e Montepescali. Tale diminuzione della pressione potrebbe determinare eventuali sospensioni nell’erogazione di acqua, soprattutto alle utenze situate nelle zone o ai piani più alti. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo, pertanto AdF consiglia ai cittadini, dove possibile, la chiusura delle autoclavi durante l’orario dei lavori.