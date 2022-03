“Dispositivi ortodontici e occlusali per il paziente disfunzionale”: aperte le iscrizioni al seminario

GROSSETO – I “Dispositivi ortodontici e occlusali per il paziente disfunzionale”, sono al centro del seminario promosso per sabato 2 aprile, dalle 9 alle 17, da Cna Sno Odontotecnici insieme a Or-Tec, l’associazione Tecnici ortodontisti italiani, e Aigedo, l’associazione italiana gnatologia e dolore orofacciale.

L’evento si terrà in modalità mista, in presenza e a distanza, e sancisce la collaborazione tra Cna Sno e Ortec.

“La gnatologia – spiega Davide Pecci, coordinatore di Cna Sno Grosseto – è una branca della medicina che si occupa degli organi coinvolti nella masticazione ed è molto importante perché serve a risolvere un problema del paziente che può incidere su vari aspetti, anche sulla postura. È necessario, però, saper distinguere i ruoli, tra clinici e tecnici, e fare in modo che i due mondi possano dialogare: ecco perché iniziative di formazione come questa possono essere molto utili”.

I tecnici che si occupano di questi aspetti hanno bisogno di una preparazione importante, perché l’ortodontista deve conoscere anche l’anatomia e la fisiologia muscolare.

Per informazioni su come poter partecipare al corso, in presenza o a distanza, è possibile contattare Pecci scrivendo a d.pecci@cna-gr.it o chiamando il numero 366 4386653.