Continuano le Agorà dem: domani si discuterà di sport e tempo libero

CASTEL DEL PIANO – “Le agorà, riunioni pubbliche e aperte a tutti, a Castel del Piano non accennano a fermarsi”, dicono dal Direttivo unione comunale Pd Castel del Piano.

“Organizzate mensilmente dal Partito democratico, ma aperte a tutti i cittadini che vogliono intervenire e di porre i loro dubbi, fino ad ora sono state organizzate su temi come l’agricoltura, la scuola, il bonus edilizia. Giovedì 31 si parlerà di sport e tempo libero – spiegano dal Direttivo -. Alle 21:15, nella Sala consiliare, ci si confronterà sulle opportunità e le possibilità che le associazioni sportive e i cittadini hanno sul nostro territorio. L’obiettivo è quello di far venire fuori eventuali problematiche e trovare soluzioni. Tutto questo grazie ad un confronto libero e sincero”.

“L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare, perché è fondamentale discutere per capire come intervenire. I temi che verranno fuori saranno studiati e approfonditi, fino a diventare proposte per cambiare il territorio. Nelle prossime settimane, infatti, anche le idee e le proposte venute fuori dalle passate agorà verranno proposte all’amministrazione e ai cittadini”, concludono dal Pd.

