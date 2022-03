Auto sbatte contro il guardrail e si ribalta. Ferita una donna trasferita in ospedale

SCANSANO – Una donna di 30 anni è stata trasferita in ospedale a seguito di un incidente avvenuto questa mattina nel comune di Scansano.

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, sulla strada provinciale 159.

La donna, che si trovava al volante della propria auto, ha urtato il guardrail ribaltandosi con l’auto. All’interno della vettura c’era soltanto lei.

La donna è rimasta ferita. Soccorsa dagli operatori e dai medici del 118 è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’auto e i Carabinieri per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.

