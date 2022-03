Abbandono selvaggio: anche due motorini tra i rifiuti gettati fuori dai cassonetti

GROSSETO – I pensili di una cucina, con tanto di scolapiatti e cestini, scatole, mensole e persino due motorini.

Sembra che l’abbandono selvaggio di rifiuti abbia preso la mano ai grossetani, che sempre più spesso scelgono vie defilate della città per lasciare ogni genere di oggetto ingombrante.

L’ultima in questa foto scattate questa mattina in via Giordania.

Tra i rifiuti, tra tiragraffi e bombolette, sotto una pila di tavole che sembrano essere i pezzi smontati di un mobile da cucina, compaiono anche due scooter.

