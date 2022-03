Uomo cade da tre metri di altezza. Trasferito in ospedale in gravi condizioni

GROSSETO – Un uomo di 47 anni è caduto questa mattina da un altezza di tre metri riportanti varie ferite su tutto il corpo.

L’uomo, un Vigile del fuoco in forza a comando provinciale di Grosseto, non era in servizio al momento della caduta, e stava facendo manutenzione in un annesso di proprietà della famiglia, nella zona di Principina terra, nel comune di Grosseto.

L’incidente è avvenuto alle 11.30 di stamani. Sul posto sono intervenuti croce rossa, 118 e automedica. Il ferito, che era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi, è stato trasferito, in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia.