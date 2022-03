Torneo delle Regioni, convocate otto atlete del Bsc Grosseto all’ultimo raduno

GROSSETO – La rappresentativa Toscana di softball ha convocato otto giocatrici del Bsc Grosseto. Il raduno si è svolto ad Arezzo per le categorie di Junior e Little league di softball, dedicato alle atlete nate tra il 2007 e il 2008 e tra il 2009 e il 2011. L’obiettivo della seduta di allenamento è stato quello di selezionare le migliori giocatrici della Toscana per formare la rappresentativa che sarà impegnata nel Torneo delle regioni, la più importante manifestazione a livello giovanile di baseball e softball del Paese.

“Organizzare e partecipare a questo raduno – spiega Paolo Verrecchia, coach del Bsc Grosseto softball – rappresenta un doppio segnale: di ripartenza, per quanto riguarda l’attività, e di prestigio visto che esserci significa avere non solo atlete di questa età ma anche di grande valore, che dovranno adesso dimostrare di essere all’altezza di indossare quella maglia e rappresentare la Toscana. Un motivo di grande orgoglio per tutti noi, soprattutto adesso che l’attività riprende dopo due anni in cui la competizione non è stata svolta per via del covid”.

Per l’occasione, sono state chiamate al try out ben otto atlete del Bsc Grosseto 1952: Giorgia Franceschelli, Ginevra Fontana, Noemi Marcotulli, Beatrice Innocenti, Mariasole Torre, Viola De Gennaro, Ester De Rosa e Bianca Lapalorcia, in vista del Torneo delle regioni che si disputerà dal 16 al 19 giugno in Lombardia.