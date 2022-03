Spettacolo garantito al 46esimo Trofeo Maremma, boom di iscrizioni e grandi nomi

FOLLONICA- Partenza con il botto per il 46esimo rally Trofeo Maremma nel ritorno all’IRC Cup che sarà la prima gara del nuovo campionato 2022. Un successo di partecipanti che fa presagire ad un grande spettacolo per l’evento che andrà in scena nel prossimo weekend (foto Ferretti).

Oltre al vernissage nell’IRC Cup l’appuntamento maremmano ospiterà anche il Rally nazionale ed il 7° Trofeo Maremma Storico. Il richiamo del rally tirrenico ancora una coltan ha lasciato il segno realizzando un parco partenti di alto livello per un appuntamento internazionale che da 12 anni mancava in maremma.

La risposta poi è arrivata puntuale dai piloti che ancora una volta hanno garantito in massa la loro presenza in riva al golfo per la felicità degli organizzatori facendo la gioia dei tifosi maremmani e non.

Grossi nomi al via, grande assente Rudy Michelini, plurivittorioso in Maremma, molto atteso fra gli altri il driver follonichese Alessio Santini, trionftore nel 2015 e secondo al traguardo nl 2018.

Folta la schiera, fra gli iscritti, dei pretendenti al successo finale, della partita ci saranno tanti protagonisti del campionato che dopo la vernissage in maremma continuerà con il rally del Taro, quindi il rally del Casentino per concludersi con il rally di Bassano.

Pinamente centrato l’obiettivo degli oraganizzatori con un numero elevato di partecipanti e dimostrazione del grande interesse della gara maremmana.

Un inizio con il botto per l’IRC Cup 2022, con un grande successo di partecipanti, con nomi di prim’ordine e non poteva essere diversamente.

Cresce l’attesa e soprattutto l’entusiasmo per questo atteso evento, che sarà presentato ufficialmente venerdì 1 aprile alle 20,30 all’Hotel Lido a Follonica.