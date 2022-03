Pari nel big match con La Disperata per il Gavorrano, colpaccio del Montemerano contro l’Etrusca

GROSSETO – Stravince nel recupero di Boccheggiano, poi pareggia in casa il big match contro la Disperata alla settima partita: si ferma la marcia perfetta del Gavorrano, ultima squadra nel calcio Uisp a punteggio pieno. Ancora capolista nel girone Nord il team minerario, ma avvicinato da un ottimo Montemazzano, che fa poker a Chiusdino e si porta a -1. Sale in classifica il Venturina, mentre arriva la prima vittoria per il Paganico che batte il Boccheggiano.

Nel girone sud colpo grosso del Montemerano, che va a vincere sul campo del Vetulonia agganciando gli etruschi al comando. Occhio però al Sant’Angelo che con il blitz sul campo dell’Argentario, tre punti ma anche due partite in meno, è virtualmente capolista del torneo. Lotta apertissima, in corsa anche il Talamone che supera 4-2 il Granducato.

Settima giornata

Girone Nord

Risultati

Paganico-Boccheggiano 3-0

Gavorrano-Disperata 2-2

Venturina-Alberese-2-1

Chiusdino-Montemazzano-2-4

Recuperi

Disperata-Venturina 2-1

Boccheggiano-Gavorrano 0-3

Classifica

Gavorrano 19

Montemazzano 18

Chiusdino 10 *

Disperata 10 **

Venturina 6 *

Paganico 4

Alberese 4 *

Boccheggiano 1 *

Girone Sud

Risultati

Vetulonia-Montemerano 0-2

Argentario-Sant’Angelo 0-2

Talamone-Granducato 4-2

Polverosa-Seggiano rinviata

Classifica

Etrusca Vetulonia 16

Montemerano 16

Talamone 13 *

Sant’Angelo 13 **

Argentario 6 *

Polverosa 3 **

Seggiano 3

Granducato 0

*Una partita in meno

**Due partite in meno