Mancanza di atlete per il Volley Pisa, avanti senza giocare per le Under 18 della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Accesso diretto alla finale per il quinto e sesto posto al Campionato territoriale Under 18 per la pallavolo Grosseto, per indisponibilità di giocatrici da parte della rivale Dream Volley Pisa. Il tecnico Lazzeroni non è riuscito ad organizzare la trasferta per mancanza di atlete, concedendo di fatto il passaggio del turno alla Deep Chic senza giocare.

“Purtroppo in questo periodo i calendari sono intasati – ha commentato il tecnico Rossi – anche noi abbiamo rischiato di non disputare la gara contro l’Ambra Cavallini Pontedera, per la concomitanza con un recupero di serie C che tra l’altro ci vedrà impegnate mercoledì 30 Marzo a Cascina. Ci siamo sentiti già la settimana scorsa con il tecnico pisano e già dalle prime battute mi aveva palesato la difficoltà ad organizzare la trasferta. Davvero un peccato non poter lottare in campo. Ora ci aspetta l’ultima partita per definire se saremo al 5° o al 6° posto tra le squadre del Basso Tirreno. La rivale uscirà dall’incontro tra Livorno e Riotorto. Qualunque sia il risultato ci aspetta una trasferta in quanto entrambe le squadre si sono posizionate meglio di noi nella classifica avulsa dei gironi di qualificazione. Cercheremo di chiudere questa stagione nel migliore dei modi”.