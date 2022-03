Le ginnaste dell’amiatina White Gym pigliatutto alle ultime gare regionali

SANTA FIORA – Buoni risultati nei due Campionati regionali di Ginnastica Artistica per le ginnaste della White Gym Amiata Santa Fiora. Al termine dei due fine settimana la società amiatina ha portato a casa un notevole peso al collo ben 36 medaglie.

Primo round la gara regionale di federazione a Livorno, con otto ginnaste dell’emergente team maremmano che hanno gareggiato a testa alta fra colleghe più esperte.

In Categoria Lc3 medaglie d’oro per Eva Pecciarini juniores 1 e per Giada Carraresi Juniores 2 e argento per Isabel Pecciarini fra le Allieve 3; nelle Juniores 2 quarta e settima Matilde Montani e Arianna Patrizi, mentre Chiara Bisconti è quarta negli Juniores 1.

Medaglia di bronzo per Bianca Nannetti fra le juniores 1 La3 nonostante un infortunio. Prova positiva per Marika Sargentoni che per una caduta dalla trave si piazza al settimo posto.

Buon esordio perVanessa Elezi nella categoria Allieve 4, dodicesima.

Da incorniciare anche la gara Regionale CSI a Rosignano Solvay con un bottino finale di Trent medaglie, molte delle quali agli attrezzi. Hanno esordito le più giovani ginnaste, brave a guadagnarsi con sorrisi e grinta, dei meritati metalli preziosi. Anche le più esperte si sono messe in gioco, portando in gara un livello maggiore con nuovi elementi e tecnica pulita.

Tripletta da applausi nella categoria ragazze Sup. A: oro per Arianna Patrizi, argento per Matilde Montane e bronzo per Eva Pecciarini; quarta Chiara Bisconti. Argento All’assoluta Categoria Allieve sup.A per Isabel Pecciarini.

Nel Trampolino Ragazze Sup.A primo posto per Arianna Patrizi, secondo per Eva Pecciarini, terzo per Matilde Montani e quarto per Chiara Bisconti. Nel medesimo attrezzo Allieve Sup.A oro per Camilla Catocci

e bronzo per Isabel Pecciarini, mentre nelle Ragazze large Marika Sargentoni si piazza quarta.

Nella specialità Trave, fra le Ragazze large bell’argento per Bianca Nannetti e argento all’assoluta al suo esordio nelle Allieve large per Vanessa Elezi.

Medaglie ed emozioni anche per le più piccole ginnaste alla loro prima gara nel programma Midium.

Fra le Tigrotte oro all’assoluta per Aurora Patrizi; alla trave con medaglie secondo piazzamento per Domitilla Didonato, terzo per Elisa Galli, quarto per Cloe Ercolani; quest’ultima al corpo libero si classifica terza, seguita da Elisa Galli e Giada Pastorelli.

Fra le Lupette Argento all’assoluta per Miriam Boscagli; alla Trave Daria Boscagli chiude quarta, seguita da Agata Mancini, quinta. Al Corpo libero appena fuori dal podio al quarto posto Alice Battisti, quinta Margot Laghi. Al Volteggio bronzo per Agata Mancini. Per le Allieve, al Corpo libero Camilla Mastacchini conquista un bellissimo argento, mentre Elena Landi arriva quinta. Quarto posto infine alla trave per Camilla Mastacchini.

“Possiamo solamente essere fieri e orgogliosi del nostro percorso sportivo – afferma il presidente Lucio Fabbrini – e il merito è della nostre ginnaste e della loro allenatrice Bianca Macarri che le accompagna in questa avventura”.