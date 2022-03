Il podcast del 29 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 29 marzo 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: martedì 29 marzo 2022

La cronaca. Non aveva mai fatto una dichiarazione dei redditi e anche se aveva diversi conti bancari spediva all'estero quanto guadagnato con il proprio lavoro di ambulante tra Capalbio, Orbetello e l'Argentario. Un'attività totalmente a nero, che gli ha consentito di chiedere (e ricevere) 20 mila euro di reddito di cittadinanza. Scoperto dalla Guardia di Finanza è stato denunciato.

Ancora la cronaca. Era talmente ubriaco da non accorgersi della polizia. Così finito nei guai un giovani che sabato sera nel territorio di Civitella Paganico è stato inseguito dalla polizia a sirena spiegate. Una volta fermato gli agenti hanno riscontrato che guidava in stato di ebbrezza. Per lui è scattato il ritiro della patente.

Dopo il blitz della Polizia Municipale nel palazzo abbandonato ai Crespi, nella zona di Grosseto sud, oggi la Questura ha avviato la procedura di espulsione per i cinque stranieri che erano stati individuati dagli agenti. Si tratta di cinque uomini di origini marocchine tutti con precedenti per reati legati agli stupefacenti.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.800 su 43mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi resta stabile, superiore al 15%. Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto si registrano 480 nuovi casi.