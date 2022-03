Gli atleti de Il Sole splendono agli eventi regionali Uisp: tutte le medaglie

GROSSETO – Fine settimana intenso e pieno di soddisfazioni per l’Atl Il Sole, impegnato a Pistoia, Prato e infine a Grosseto nella pista di casa. Gli atleti grossetani si sono messi in evidenza vincendo il titolo regionale nelle rispettive categorie.

A Prato sabato 26 Valenti Margherita sale sul gradino più alto vincendo la medaglia d’oro; buona la prestazione di Noemi Governatori, Federica Tana e Hyndya Gazzillo, mentre domenica 27 a Pistoia Davide Santi sale anche lui sul gradino più alto confermandosi Campione regionale in gara; sempre a Pistoia Giulia Scarano sente il profumo del podio classificandosi quarta. Mentre erano in corso le gare a Pistoia, a Grosseto nella pista di via Leoncavallo davamo il via ai campionati regionali Uisp e con il cuore diviso in due tra Pistoia e Grosseto anche nella pista di casa arrivavano le prime conferme: Hyndya Gazzillo onquistava il titolo regionale nelle altre categorie Sofia Tozzi Sofia saliva sul podio conquistando la medaglia d’argento.

Da segnalare anche il buon quinto posto di Chiara Santi nelle altre categorie e la buone prestazioni di Chiara Tanzini e Sofia Negrini. Nell’ultima gara svolta a Grosseto, il capitano dell’Atl Giorgia Corti ha regalato al suo team l’ultima soddisfazione di un intenso fine settimana conquistando la medaglia di bronzo.