Controlli a tappeto dei carabinieri: due automobilisti positivi all’alcoltest

ROCCASTRADA – Controlli a tappeto sugli automobilisti lo scorso fine settimana da parte dei carabinieri.

«Al fine di contenere i comportamenti legati al mancato rispetto delle regole del codice della strada – fanno saper i militari in una nota -, i carabinieri della stazione di Roccastrada hanno effettuato una serie di controlli sulle principali vie di collegamento del paese. L’obiettivo, ovvero prevenire e reprimere le cosiddette “stragi del sabato sera”, viene continuamente ricercato dagli uomini dell’Arma non solo con una serie di incontri presso gli istituti scolastici del comprensorio, durante i quali i ragazzi vengono messi a conoscenza delle normative di riferimento, ma anche con controlli mirati come quello eseguito durante lo scorso weekend».

Circa 25 autovetture, condotte da giovani e meno giovani, sono quindi passate al setaccio dei militari, che hanno proceduto alla verifica del tasso alcolemico attraverso l’uso dell’etilometro, strumento utilizzato per verificare la percentuale del tasso alcolemico nel sangue. Due delle persone sottoposte al controllo sono risultate positive.

«Nessun incidente è stato registrato – fano sapere i carabinieri -, segno che tali iniziative, eseguite con ciclicità presso tutti i comuni della zona, hanno un grande impatto anche dal punto di vista preventivo».

