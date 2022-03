Campionato zonale, tripletta del Club Nautico Follonica nella prima prova

FOLLONICA – Si è conclusa questo weekend la due giorni di regata Classe RS Feva valevole come prima prova del Campionato Zonale II zona, che ha visto sfidarsi ben 30 equipaggi nelle miti acque del golfo di Follonica. L’evento, organizzato da Lega Navale Italiana, è stato caratterizzato da un meteo variabile con vento debole che ha comunque permesso lo svolgimento di cinque prove, una sabato e quattro domenica.

A poco più di un mese dall’ultima prova, il V° Trofeo Coppa Carnevale 2022, il Club Nautico Follonica porta a casa una seconda tripletta piazzando Bicocchi/Scarpellini sul gradino più alto del podio, affiancati da Gesi/Simoni in seconda posizione e Del Bimbo/Del Bimbo al terzo posto. La sfida per il podio si è tenuta “in casa” dato che i tre equipaggi si sono alternati sulla linea del traguardo senza mai scendere sotto al quarto posto.

Giuseppe e Leonardo mettono in carniere due primi e due secondi, Gabriele e Davide due primi, un secondo e un quarto ed infine Cosimo e Bianca un primo, un secondo e due terzi posti.

Ma gli allievi del CNF vanno oltre e centrano anche il quarto e quinto piazzamento, rispettivamente con Malinverno/Ontani e i gemelli Bocciardi, aggiungendo due importanti gradini a questo podio XXL.

Equipaggio in crescita quello di Lusini/Parrinelli che si piazza a metà classifica in una dignitosa diciassettesima posizione.

Sesta, settima e ottava posizione coperta dai ragazzi del CN Marina Carrara, nona, tredicesima e quattordicesima per i “cugini” della LNI con, in ordine, Spadini/Iacci, Rulli/Giovannetti e Gorni/Lucifora.

“Ci teniamo a ringraziare la sempre impeccabile organizzazione di LNI – ha dichiarato il Club Nautico – nella gestione di questo vittorioso evento sportivo ed il nostro coach Massimo Leporatti”.