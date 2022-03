Agricoltura, Lolini: «Il Governo sta ponendo un’attenzione importante con interventi concreti»

GROSSETO – “Il Governo sta ponendo un’attenzione importante sul mondo dell’agricoltura. Nelle ultime settimane si sono compiuti passi concreti all’indirizzo delle imprese sul caro energia, ma anche in termini di ettari riutilizzabili che fino ad oggi erano tenuti a riposo nell’ambito della Politica Agricola Comune”.

Così l’onorevole della Lega Mario Lolini interviene sulle misure in favore del mondo agricolo.

“Per quanto riguarda il costo del carburante – afferma Lolini – oltre alla riduzione delle accise registriamo il credito di imposta del 20 per cento sul gasolio agricolo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo. Si tratta di un primo intervento concreto che permette di contrastare il caro energia”.

Dal Pnrr arriveranno contributi importanti per i contratti di filiera che comportano condizioni ben precise in favore degli agricoltori e degli allevatori. “Il Pnrr – ricorda Lolini – sblocca 1,2miliardi euro per i contratti di filiera che saranno utili per stipulare accordi che garantiscano il giusto prezzo a tutti i componenti della filiera, in quanto dovranno rispettare i parametri del decreto pratiche sleali. Questo andrà a porre, almeno parzialmente, un rimedio ad una piaga che colpisce i nostri agricoltori e allevatori, visto che la maggiore conquista dello stesso decreto è rappresentata dalla norma secondo cui il prodotto non possa essere pagato meno del costo di produzione per l’azienda. Per fare un esempio: in Maremma un litro di latte viene pagato in media 39 centesimi a fronte di un costo di produzione calcolato in 46 centesimi e questo va a danno dei nostri allevatori. Se il numero di pratiche sleali verrà abbattuto lo dovremo all’azione dell’attuale Governo di cui la Lega fa parte esprimendo il sottosegretario Centinaio”.

Un altro aspetto riguarda lo sblocco della coltivazione dei terreni a riposo. “Nella sola provincia di Grosseto – afferma Lolini – saranno circa 15 mila gli ettari di terra a tornare in produzione nel 2022 e che erano tenuti a riposo nell’ambito della Pac, la politica agricola comune. 60mila saranno gli ettari in più coltivabili in tutta la Toscana. Questo rientra in una necessità dovuta alla crisi delle importazioni a causa della grave crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina ed in cui l’Italia torna a ragionare in termini di autosufficienza. Noi contiamo che questa misura possa essere confermata anche per i prossimi anni, permettendo di contrastare quella pratica che va a danno dell’economia italiana e della nostra agricoltura nella ricerca, specie da parte della grande distribuzione, del prodotto estero a costi più bassi, rinunciando a quelli locali che garantiscono un miglior controllo, una migliore tracciabilità ed una maggiore qualità”.

L’onorevole Lolini sostiene dunque l’azione del Governo in ambito agricolo. “Molto è stato fatto dal Governo – conclude il parlamentare della Lega – compreso l’intervento che consente la ristrutturazione e rinegoziazione del debito bancario delle imprese fino a 25 anni attraverso l’utilizzo della garanzia del 100 per cento con copertura pubblica e gratuita dell’Ismea, e altro sono convinto che verrà messo in campo nel prossimo futuro”.

