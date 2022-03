Trasferimenti di uffici e servizi comunali: prosegue la riorganizzazione

GROSSETO – Continua anche in queste settimane il piano di trasferimenti di uffici e servizi comunali, messo a punto nell’ambito della macro-organizzazione della macchina amministrativa.

“L’obiettivo che insieme al segretario generale Luca Canessa ci siamo dati – ricorda il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è quello di essere ancora più vicini al cittadino e alle sue esigenze. Maggiore accessibilità, facilità nell’individuare temi e interlocutori, massimizzazione dell’efficienza, semplificazione e snellimento dei processi lavorativi: ecco i punti cardine su cui abbiamo voluto puntare nel dare avvio al piano di trasferimenti. Ancora una volta, il mio grazie va a tutto il personale comunale, per aver come sempre garantito operatività e professionalità anche durante questa delicata fase di passaggio”.

Dopo il primo ‘pacchetto’ di trasferimenti, ecco gli ulteriori traslochi attuati: il servizio Gare e la componente dell’ufficio Contratti e Trasparenza sono stati spostati in via Zanardelli; il Servizio Turismo è stato spostato presso via Saffi, così come il Servizio Sport.

È inoltre in itinere una serie di trasferimenti intra moenia a palazzo comunale, che riguardano i servizi avvocatura, finanziario, gestione economica del personale, segreteria generale, coordinamento e organizzazione e programmazione e controllo strategico.

Allo stesso tempo, proseguono le attività progettuali per la trasformazione della sala pentagonale del centro commerciale di Gorarella, che una volta pronta e fruibile ospiterà nuovi uffici, tra cui il servizio Entrate.