Sconfitta a testa alta con il Sarzana, i baby Pattinatori chiudono al terzo posto

GROSSETO – Al Circolo Pattinatori Picchianti non basta una grande prestazione per battere il Sarzana e chiudere il campionato Under 11 al terzo posto, ma è apparso pronto a giocarsi tutte le sue carte nella fase finale. Il big-match disputato alla pista Mario Parri finisce 5-3 per i liguri al termine di una partita divertente, che i piccoli campioncini di Stefano Paghi hanno affrontato con determinazione. Sfortunatamente hanno trovato sulla loro strada il portiere Francesco Lagomarsini, che ha sventato decine di occasioni da rete.

La gara è stata in equilibrio, con il Sarzana che si è portato tre volte in vantaggio, ma per tre volte è stato raggiunto dalle reti di Alex Convertiti. Il quintetto ospite allenato dall’ex Follonica Mirko Bertolucci ha risolto la gara nel finale di ripresa nel giro di 18 secondi: a 2’50 dalla fine Gabelloni ha firmato il 4-3, poi il tiro diretto di Cupido ha chiuso i conti a 2’32 dalla sirena. A Paghi e al suo vice Emilio Minchella rimane la soddisfazione di aver giocato alla pari con gli avversari. Un buon viatico in vista dei playoff. Il Picchianti si misurerà inizialmente con l’imbattuto Follonica nella semifinale.

La classifica finale: Follonica 42; Castiglione 36; Sarzana 30; Picchianti Grosseto 24; Forte Versilia 15; Rotellistica Camaiore 12; CGC Viareggio 6; Prato 0.

Picchianti Cp Grosseto-Gamma Sarzana 3-5

PICCHIANTI GROSSETO: Conti, Costanzo; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann (3), Pucillo, Alice Sorbo, Boni, Gabriele Sorbo, Bordan. All. Stefano Paghi.

GAMMA SARZANA: Lagomarsini; Beggi, Cupido (3), Boccardi, Traina, Gabelloni (1), Venturi (1). All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.