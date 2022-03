Primo successo stagionale per gli Allievi della Gea, Mugello sbancato

GROSSETO – Brinda al primo successo stagionale la formazione Allievi della Grifo Ortopedica Gea, partecipante al campionato organizzato dal Centro Sportivo Italia. I ragazzi biancorossi allenati da Jacopo Pedicelli sono andati a vincere sul campo del Mugello Basket a Borgo San Lorenzo per 65-55. I grossetani hanno preso in mano la partita nel primo quarto e non l’hanno più mollata, anche se i fiorentini si sono avvicinati nel terzo periodo. Una prestazione confortante per la Grifo Ortopedica, che ha mostrato buoni miglioramenti, grazie al grande lavoro effettuato negli ultimi mesi.

Mugello Basket-Grifo Ortopedica Gea Grosseto 55-65

MUGELLO: Rizzi, Dieli 10, Ciccorelli 18, Araya 14, Marashi, Ceseri, Margheri 11, Savi 2. All. Iula.

GRIFO ORTOPEDICA GEA: Maccarone 1, Fusini 4, Puoti 8, Ossola, Alvarez Rodriguez 14, Papa 4, Fragnito 2, Bracalari, Galloni 18, Capverde 12, Menchetti 2. All. Jacopo Pedicelli.

ARBITRO: Rotello.

PARZIALI: 8-14, 20-35; 43-49.