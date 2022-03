Meno positivi e meno ricoveri: il peggio è passato? Ecco cosa dice la curva del contagio

GROSSETO - Tornano a scendere i casi in provincia di Grosseto. Dopo due settimana in cui si era invertita la tendenza di decrescita della curva dei contagi, in Maremma i nuovi casi settimanali diminuiscono dell'11% rispetto alla settimana precedente. Sono infatti 2608 i nuovi casi registrati dal 21 al 27 marzo, mentre nei sette giorni precedenti erano stati quasi tremila, per la precisione 2946.

Valori questi, molto più bassi degli oltre quattromila che vennero registrati nelle settimane centrali di gennaio. Tutto questo a dimostrazione che la forza del virus anche se non del tutto azzerata è stata molto dimensionata e che forse il peggio è passato, almeno per questa prima parte del 2022.

La curva del contagio, come si vede nel grafico in basso, mostra in modo chiaro come nonostante il nuovo colpo di coda i nuovi casi sono in diminuzione.

Una situazione che migliora anche per quanto riguarda i ricoveri in ospedali. Oggi, dopo 12 giorni, si riapre la terapia intensiva all'ospedale Misericordia di Grosseto, ma per il momento c'è soltanto un paziente ricoverato. Nel reparto di area medica Covid sono 31 i ricoverati. Numeri che sono considerati sostenibili.

Questa è la situazione generale che si registra in provincia di Grosseto alla vigilia della fine dell'emergenza, fissata in tutta Italia per il 31 marzo. Dal primo di aprile infatti entreranno in vigore le nuove regole sul contenimento del virus che di fatto eliminano molte delle restrizioni a cui eravamo abituati ormai da mesi. Tra l'altro da oggi, 28 marzo, con la fine della zona gialla in Sardegna, tutte le <regioni italiane tornano in zona bianca.

Il grafico - Nel grafico trovate l'andamento dei nuovi positivi settimanali da ottobre 2021 ad oggi (marzo 2022). I dai sono quelli diffusi dall'Asl Toscana sud est e sono stati elaborati dalla redazione IlGiunco.net.