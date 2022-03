La primavera degli sport a Manciano: grande festa al palazzetto con tutte le società

MANCIANO – Una giornata intensa quella organizzata dalla società sportiva Happy Time di Manciano, per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria che ha fermato e limitato le manifestazioni sportive in presenza per due anni.

Domenica 27 marzo si è radunato il mondo dello sport con il Primo Galà di primavera al palazzetto dello sport di Manciano con le associazioni di danza, ginnastica, acrobatica e karate. Una sorta di gemellaggio con le società di altre realtà locali.

“Una giornata ricca di emozioni – spiega la presidente di Happy Time, Rossella Rosati – grazie a tutte le società che hanno partecipato: Funny Fitness, Fit’Dance Academy, Ginnastica Mancianese, Karate, Rosignano InDanza. Un battesimo importante tra le squadre dilettantistiche di danza, ginnastica e acrobatica. Infatti, in questa occasione abbiamo ospitato la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici con il FitKid. Happy Manciano, rappresentata dall’istruttrice Edi Teti, ha messo tutto l’entusiasmo per dare vita a questa manifestazione che ha gettato le basi per introdurre una entusiasmante disciplina come il FitKid e raccontarla. Un ringraziamento va alla responsabile nazionale FitKid Gabriella Crossignani che ci ha fatto scoprire da vicino questo sport”.

“Partecipando dal vivo dopo tanto tempo, a questa manifestazione – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Manciano, Roberto Bulgarini – ho realizzato che c’era davvero bisogno di un momento come questo. Ho sentito finalmente la passione dei ragazzi e delle insegnanti che mettono cuore in tutto quello che fanno. In questi anni, abbiamo investito sullo sport in maniera massiccia: infatti, sia a Manciano sia nelle frazioni abbiamo recuperato aree e le abbiamo adibite a spazio per lo sport dei ragazzi. Continueremo a seminare e ad andare in questa direzione. Unirsi in nome dello sport, soprattutto dopo due anni così difficili a causa della pandemia, ha ridato ai nostri cittadini e soprattutto ai più giovani tantissima carica per guardare al futuro”.