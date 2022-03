Il Bsc Grosseto mostra i muscoli al Memorial Grassi, battuti Verona e New Rimini

GROSSETO – Comincia con il piede giusto il Bsc Grosseto, affrontando e battendo il Verona e il New Rimini, nel Primo memorial Silvio Grassi. L’evento si è svolto sabato e domenica allo stadio Scarpelli di Grosseto e ha visto la squadra del manager Cappuccini scaldare i motori, dopo la conquista della serie B dello scorso anno, in vista dell’inizio del campionato previsto per domenica 10 aprile (foto Marcoaldi).

“Questo torneo ci è servito per avvicinarci all’inizio del campionato di serie A – ha spiegato Roberto Piccioli, vicepresidente del Bsc Grosseto – e testare la condizione della squadra. Una formazione che siamo sicuri potrà dire la propria anche in serie A, unendo la voglia dei tanti giovani all’esperienza dei veterani. Ci tengo anche a ringraziare la Cooperativa agricola Pomonte per aver contribuito all’evento e i nostri sponsor Big Mat, Villa Croci e Molino Grassi”.

I biancorossi hanno battuto per 8-4 il Verona nella gara di sabato, mentre domenica hanno prevalso sul New Rimini con un netto 26-2, dopo che lo stesso New Rimini era stato battuto per 11-9 dal Verona. Sicuramente un ottimo inizio di stagione, che ha visto a fine torneo Niccolò Cinelli premiato come miglior battitore, Ion Doba come miglior lanciatore e Marcos Diaz come miglior giocatore del torneo.

Nel fine settimana si è svolto anche il torneo under12, Memorial Loredana Croci, che ha visto i giovani biancorossi battere sul diamante adiacente allo stadio Scarpelli sia il Verona che l’Arezzo. Questi i risultati delle tre partite: Verona-Bsc Grosseto 10-14, Arezzo-Verona 20-4, Bsc Grosseto-Arezzo 17-4.

Primo memorial “Silvio Grassi” (Stadio Scarpelli, Grosseto)

Sabato 26 marzo, Verona-Bsc Grosseto 4-8

Domenica 27 marzo, New Rimini-Verona 9-11

Domenica 27 marzo, Bsc Grosseto-New Rimini 26-2

Torneo under 12 “Memorial Loredana Croci”

Sabato 26 marzo, Verona-Bsc Grosseto 10-14

Domenica 27 marzo, Arezzo-Verona 20-4

Domenica 27 marzo, Bsc Grosseto-Arezzo 17-4