Battuta d’arresto per la Blue Factor in serie cadetta, vittoria a due cifre per gli Under 11

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ferma la serie A2 che tornerà in pista sabato prossimo contro l’Afp Giovinazzo, sconfitta per la serie B a Prato. I biancocelesti di Alberto Aloisi sono stati battuti 6-3, ma rimanendo sempre in partita fin quasi alla fine.

Stop anche per la formazione Under 19: a Forte dei Marmi la resa arriva solo nel finale con il gol rossoblù del 5-4 a 3 minuti dalla sirena. Nulla da fare nell’Under 11 nel derby contro il Follonica, che vince al Casa Mora per 4-2 nel recupero della nona giornata, con i castiglionesi che poi si rifanno battendo il Camaiore per 14-2 e chiudendo il campionato al secondo posto alle spalle proprio del Follonica.

Serie A2

La classifica serie A2 girone B: Castiglione (13­­) 34, Sarzana (14) 29, Forte dei Marmi (13) 25, Afp Giovinazzo (14) 21, Roller Matera (14) 20, Cgc Viareggio (12) e Rotellistica Camaiore (15) 19, Alice Grosseto (14) 5, Prato (15) 4.

Marcatori: Joaquin Vargas (Roller Matera) 40, Federico Buralli (Castiglione) 34, Ernest Cinquini (Sarzana) 23, Matteo Pistelli (Sarzana) e Davide Deinite (Forte dei Marmi) 20.

Serie B RIZZO COSTRUZIONI PRATO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 6-3

RIZZO COSTRUZIONI PRATO: Francesco Vespi, Riccardo Masala; Tommaso Bianchi, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Ivan Cappelli, Alberto Capuano, Andrea Poli. All. Federico Barbani.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi; Filippo Montauti, Samuel Cardi, Filippo Onori, Matteo Mantovani, Emanuele Perfetti, Diego Guarguaglini. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana

RETI: pt (4-2) 8’02 e 11’40 A.Capuano (P), 12’59 Perfetti (C), 14’48 Baldesi (P), 15’06 Perfetti (C), 24’37 Baldesi (P); st 3’01 Capuano (P), 14’32 pp Poli (P), 20’57 Onori (C).

Le partite dell’11a giornata: Rizzo Costruzioni Prato-Blue Factor Castiglione 6-3, Follonica-Spv Viareggio 3-0, Rotellistica Camaiore-Orlando Focacceria Forte dei Marmi 4-4, Cgc Viareggio-Pumas Viareggio rinviata.

La classifica girone E: Follonica (9) 25, Forte dei Marmi (9) 18, Castiglione (11) 16, Pumas Viareggio (9) 13, Rotellistica Camaiore (10) 3 Prato (10) 13, Spv Viareggio (9) 9, Cgc Viareggio (9) 0.

Under 19

Le gare della 7a giornata: Mt Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 5-4, Gamma Innovation Sarzana B-Gamma Innovation Sarzana A 1-15, Spv Viareggio-Cp Grosseto 6-0.

La classifica: Sarzana A (5) 15, Castiglione (6) 12, Forte dei Marmi (4) 9, Spv Viareggio (6) 7, Cp Grosseto (5) 1, Sarzana B (4) 0.

Under 17

La classifica finale zona 4: Follonica B 33, Follonica A 31, Pumas Viareggio 25, Sarzana 16, Forte dei Marmi 9, Spv Viareggio 6, Castiglione 4.

Under 15

La classifica finale zona 4: Forte dei Marmi 42, Spv Viareggio A 36, Follonica 28, Sarzana 23, Cgc Viareggio 16, Spv Viareggio B 12, Castiglione 9, Cp Grosseto (ritirato e tutte sconfitte a tavolino per 10-0).

Under 11 BLUE FACTOR CASTIGLIONE-FOLLONICA 2-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-ROTELLISTICA CAMAIORE 14-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Matias Sinjari; Michele De Salvatore, Thomas Nucci, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Marco Mantovani.

FOLLONICA: Andrea Asta; Massimo Stoluto, Cristian Donati, Nicholas Bacci, Niccolò Moda, Filippo Giabbani, Matteo Tonarelli. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (1-2) 4’55 Nucci (C), 11’22 Moda (F), 11’51 Giabbani (F); 0’38” e 8’20 Moda (F), 8’44 rig. Cornacchini (C),

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Matias Sinjari; Michele De Salvatore, Thomas Nucci, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi. All. Marco Mantovani.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Pietro Palestrini, Michele Zurolo; Sasha Nucifero, Mattia Pommella, Pietro Fantoni, Ettore Lenzoni, Francesco Romani, Giulio Szoreny. All. Matteo Giorgi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (4-1) 6’22 Sforzi (C), 9’36, 10’27 pp e 13’27 Cornacchini (C), 15’00 Lenzoni (RC); st 1’58 Cornacchini (C), 6’50 Sforzi (C), 8’08 Cornacchini (C), 8’20 e 8’46 Sforzi (C), 9’34 Cornacchini (C), 10’43 Sforzi (C), 12’50 Nucci (C), 14’37 pp Lenzoni (RC), 12’46 Cornacchini (C), 15’00 Sforzi (C).

Recupero 9a giornata il 25/3 Blue Factor Castiglione-Follonica 2-4. Recupero 10a giornata il 26/3 Follonica-Tipografia Senesi Prato 13-0. Le gare della 14a giornata: Forte Versilia Roller-Follonica 2-8, Blue Factor Castiglione-Rotellistica Camaiore 14-2, Tipografia Senesi Prato-Cgc Viareggio 3-5, Picchianti Grosseto-Gamma Innovation Sarzana l’1/4.

La classifica zona 4: Follonica 42, Castiglione 36, Sarzana 30, Grosseto 24, Forte Versilia Roller 15, Rotellistica Camaiore 12, Cgc Viareggio (13) 6, Tipografia Senesi Prato (13) 0.