AtWork cerca-trova lavoro: consulenti commerciali, contabili, estetiste, infermieri. Tutte le offerte in Maremma

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. In particolare cerca personale nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a info@ilgiunco.net specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• 150 posti di lavoro per l’estate: Acqua Village cerca personale. Per maggiori informazioni clicca QUI.

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Camerieri di ristorante, lavapiatti, elettricista manutentore di impianti, consulente commerciale, cameriere di sala, estetista, aiuto cuoco di ristorante, accompagnatore turistico, barista, tagliatore di pesce, inserviente di cucina, operatore commerciale estero, … TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.

• L’associazione balneari Grosseto cerca bagnini per la stagione estiva 2022. «Si ricerca la figura di assistenti bagnanti con brevetto valido per il servizio sulle torrette di vigilanza a mare per il periodo dal 1/6 al 15/9. Contattare info@associazionebalnearigrosseto.it o il numero 3385842158 inviando Cv».

• Soddu Luxury Caress cerca 2 nuove figure da inserire nel proprio organico. Si ricerca con necessità da subito due figure da inserire all’interno del nostro staff.

1. ufficio stile

2. Commerciale

Responsabile ufficio stile

Si occuperà di creare e gestire con noi le nuove linee di vendita per quanto riguarda sia l’abbigliamento che la biancheria.

Commerciale

Si occuperà di aiutarci nella gestione dei nostri clienti già in essere e nell’acquisizione di nuovi e di sviluppare la nostra rete commerciale per quello che riguarda la parte di vendita.

Per entrambe le figure sono previste 40 ore settimanali da dividere almeno nel primo periodo con il lavoro in produzione all’interno del nostro stabilimento. Se interessati inviare cv a sodduluxurycaress@hotmail.com

• Si ricercano 2 figure con la qualifica di Ottico, Optometrista e Contattologo. Una per il negozio di Castiglione della Pescaia e l’altra per i negozi di Follonica.

Caratteristiche richieste: due anni di esperienza, competenze tecniche, ottime doti relazionali, gestione della clientela, capacità commerciali, automunito/a. Contratto di lavoro: Full Time

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: info@otticabracci.com

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi cerca lavoro con il turismo: aiuto cuoco, cameriere sala, caffettiere, lavapiatti, cameriera ai piani, cameriere sala, chef de rang, barista, cuoco, receptionist…Se vuoi candidarti a queste offerte: invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il centro servizio di Grosseto tel 3387537001

1) Albergo all’Isola del Giglio ricerca un capo sala con esperienza nel settore periodo 5 mesi con vitto e alloggio (cod 14170), commis di sala età max 30 anni preferibile con esperienza nel settore, contratto di apprendistato vitto e alloggio 5 mesi di lavoro, un pasticcere con esperienza pluriennale nel settore per hotel contratto 5 mesi vitto e alloggio (cod 14171) e un apprendista ricevimento anche senza esperienza max 29 anni 4 mesi di lavoro con vitto e alloggio (cod 14172)

2) Albergo a Scansano ricerca da marzo 2022 a gennaio 2023 orario inizialmente part time con possibilità di aumentare le ore un cameriere di sala (cod 14262), una cameriera ai piani (cod 14261) e un’estetista qualificata (cod 14260 pat automuniti

3) Stabilimento balneare a Principina a mare ricerca 2 bariste/caffetteria orario di giorno (cod 14349) da metà maggio a metà settembre , un’aiuto cuoca con minima esperienza orario solo di giorno e una receptionist con minima esperienza conoscenza lingua inglese orario su turni da metà maggio a metà settembre (cod 14350 e 14351)

4) Residence a Marina di Grosseto ricerca per la prossima stagione da maggio 2022 una segretaria ricevimento con minima esperienza, buona padronanza lingua inglese orario full time e per lo stabilimento balneare uno spiaggino/tuttofare anche minima esperienza apprendista part time e un manutentore part time con minima esperienza di idraulica e elettricità

5) Pubblico esercizio a Castiglione della pescaia ricerca 2 camerieri di sala orario solo serale minima esperienza da aprile a ottobre (cod 14293) urgente

6) Residence/campeggio/albergo nella zona di Albinia ricerca 2 addette pulizie /cameriere ai piani con minima esperienza e un bagnino con brevetto pat b automuniti (cod 14030, 14032)

7) Pubblico esercizio a Castiglione della pescaia ricerca uno chef e un capo partita con esperienza vitto e alloggio (cod 14433 e 14434)

8) Albergo all’Isola del Giglio ricerca due cameriere ai piani e lavanderia una dal 1 maggio al 30 settembre e l’altra dal 15 giugno a 15 settembre con vitto a alloggio (cod 14422)

9) Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca un aiuto cuoco e un lavapiatti 6 mesi di lavoro orario su turni pat b auto minuto (cod 14549 e 14550)

10) Pubblico esercizio alle Rocchette ricerca un lavapiatti, un barista orario di giorno e un pizzaiolo orario serale (cod 14393, 14394 e 14395)

11) Ristorante a Grosseto ricerca solo per il sabato per il periodo invernale una cameriera di sala che poi da aprile/maggio si trasferisce a Marina di Grosseto orario solo serale, possibilità di lavorare tutto l’anno

12) Bar a Castiglione ricerca 2 bariste anche prima esperienza per 2/3 mesi turni alternati mattina e sera (cod 14388)

13) Albergo a Fonteblanda ricerca 1 cameriera ai piani part time 8.00-13.00 da aprile 2022 e un’addetta colazioni la mattina che faccia anche la sala la sera orario 8.00-11.00 e 19.00-22.00 pat b automunita (cod 14162 e 14366)

14) Campeggio nella zona di Orbetello ricerca 1 bagnino con brevetto e 1 receptionist preferibile con esperienza con alloggio

15) Albergo nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca camerieri di sala e chef de rang stagione lunga da aprile a novembre 2022 orario su turni (cod 14464)

16) Enoteca a Castiglione ricerca un/una responsabile di sala assunzione aprile/ottobre contratto sia part time che full time in base alle esigenze del lavoratore orario solo serale, requisiti minimi livello medio della lingua inglese e esperienza di almeno 2 anni come responsabile di sala (cod 14452)

17) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca per 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato orario solo serale 2 barman con esperienza di cocktails (cod 14442), un cuoco/a con esperienza di griglieria panini piatti carne e pesce (cod 14443), un aiuto cuoco con esperienza minima (cod 14444) e 1 cameriere di sala con esperienza (cod 14445)

18) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un apprendista ricevimento max 29 anni no alloggio pat b automunita preferibile minima esperienza conoscenza lingua inglese (cod 14367)

19) Albergo a Monte Argentario ricerca con possibilità di vitto e alloggio un cameriere anche minima esperienza, un commis di sala preferibile con esperienza, un barman con esperienza di cocktails, un capo sala con esperienza di gestione, un addetto ricevimento con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese e un apprendista ricevimento con lingua inglese e preferibile esperienza nel settore da aprile a ottobre 2022

20) Albergo a Roccastrada ricerca per una stagione lunga un cameriere e un cuoco con vitto e alloggio (cod 13972 e 14544)

21) Albergo a Braccagni ricerca un’addetta ricevimento da aprile a settembre con 36h settimanali inglese e preferibile tedesco per la reception e un cameriere di sala con esperienza sempre da aprile a settembre 36h settimanali preferibile lingua inglese pat b automuniti (cod 14542 e 14543)

22) Albergo a Follonica ricerca da aprile a ottobre un cameriere di sala e da metà maggio a meta ottobre un barista no alloggio personale della zona (cod 14540 e 14541)

23) Pubblico esercizio alla Giannella ricerca un pizzaiolo da maggio a settembre orario serale con forno a legna no alloggio ma rimborso benzina

24) Pubblico esercizio a Punta ala ricerca con vitto e alloggio 2 bagnini con brevetto (cod 14149), 1 barista orario di giorno (cod 14516), 1 manutentore per esterno e giardinaggio (cod 14151), un parcheggiatore (cod 14025)

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

MULETTISTA – Magazziniere Mulettista, con lunga esperienza pregressa nel comparto logistica e stoccaggio di aziende vinicole, in possesso di patentino muletto/disponibile a conseguirne l’attestato.

Il magazziniere mulettista si occuperà di:

– generare documenti di trasporto dagli ordini precaricati dall’ufficio sul sistema gestionale

– controllo quindicinale/mensile delle giacenze di magazzino incrociando i dati con il responsabile d’ufficio

– movimentazione della merce in entrate ed uscita (manuale e con muletto)

– preparazione pancali

– etichettatura ed imballaggio imparando a gestire l’apposita linea

Il/la candidato/a ideale dovrà aver maturato esperienza specifica nella stessa mansione, in aziende vinicole di dimensione medio grande (almeno 300.000 bottiglie annue) che spediscano la merce prevalentemente nel mercato italiano al dettaglio, con conseguenti volumi composti da spedizioni piccole e molto frequenti, richiesta esperienza di almeno 5 anni. In possesso di idoneità fisica alla mansione, dovrà essere persona oltremodo ordinata, precisa e puntuale, con ottima capacità di organizzazione del lavoro e problem solving, in possesso di patente B (previste consegne per almeno un giorno alla settimana nella provincia). Gradito domicilio in zona o disponibilità a trasferirsi.

Offerto contratto a tempo determinato iniziale, prospettive di inserimento diretto e a tempo indeterminato.

Richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì, su turnazione diurna, orario full time, dalle 8.00 alle 13.00/dalle 14.00 alle 17.30.

Luogo di lavoro: Scansano (Gr)

Per candidarsi: Curriculum Vitae (completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/03) in formato MS Word o PDF. I candidati, ambosessi (L 903/77), sono invitati a leggere l’Informativa Privacy su – www.manpower.it – Aut. Min. Prot. N. 1116 – SG – del 26/11/04.

GOVERNANTE – Per facoltosa famiglia, Manpower ricerca una governante. La risorsa ideale sarà qualificata e si occuperà delle seguenti mansioni:

Organizzazione di cene e party;

Organizzazione di viaggi della famiglia;

Assistenza nella preparazione dei bagagli;

Servizio formale a tavola;

Cura degli ospiti al loro arrivo;

Formazione del nuovo personale domestico;

Organizzazione e supervisione delle attività del personale domestico;

Organizzazione delle pulizie quotidiane della casa;

Organizzazione dei guardaroba;

La risorsa ideale ha una lunga esperienza di collaborazione familiare, è in grado di supportare il proprio personale domestico, ha una buona conoscenza della lingua inglese, ha ottime capacità organizzative e relazionali, spiccato Problem Solving, serietà e affidabilità.

Si offre inserimento iniziale di 6 mesi a tempo determinato, con livello e retribuzione commisurati all’esperienza pregressa, prospettive di inserimento a Tempo Indeterminato.

Saranno richiesti Casellario Giudiziale e Lettera di Referenze.

Sede di Lavoro: Scarlino – Follonica (GR)

INFERMIERE alla Asl Grosseto. Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, RSA a gestione diretta e Distretti Sanitari dell`ASL per attività ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare con disponibilità in tutte le sedi del territorio provinciale.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere del malato.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Assicurazione RC

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– Automunito/a

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

PERSONALE DI BORDO – Per la carriera alberghiero-ristorativa e dell’accoglienza e l’annuncio si rivolge a tutti coloro che desiderano avviare o valorizzare la propria professione nel campo marittimo e ristorativo.

Si ricercano le seguenti figure professionali:

Addetti alla gestione amministrativa

Addetti all’accoglienza, Hostess

CAMERIERI DI SALA

Cassieri

Camerieri di camera

Cuochi esperti

Aiuto cuochi

Requisiti richiesti:

• Possesso di scuola professionale ad indirizzo turistico o alberghiero o diploma di scuola secondaria superiore (preferibilmente in ambito turistico);

• Conoscenza eccellente della lingua francese sia orale che scritta per gli addetti all’accoglienza;

• Esperienza almeno biennale nell’ambito della professione per cui ci si candida;

• Forte motivazione a viaggiare e crescere professionalmente;

• Buona predisposizione verso: il lavoro di gruppo, il servizio e la soddisfazione dei passeggieri, buona comunicazione interpersonale, auto disciplina.

Training e On boarding – A seguito del superamento della selezione il candidato potrà partecipare ad un corso di formazione ai servizi di accoglienza, sala, camere e ristorazione, che si svolgerà a bordo di una delle navi scuola dell’azienda.

Durante il periodo di inserimento, i partecipanti selezionati verranno affiancati da tutor e figure altamente specializzate quali il Restaurant Manager per i seminari di accoglienza e sala/camera, e dall’Executive Chef stellato per i seminari di cucina.

La durata massima dei corsi è di 20 giorni (formazione teorica e pratica), 7 giorni per quelli di cucina (formazione teorica).

Per entrambi i percorsi è previsto un rimborso spese, indipendentemente dall’esito finale, al compimento della formazione.

Al superamento del test finale è previsto il contratto di assunzione con una retribuzione?ai massimi livelli di mercato.

Le persone che, al superamento del corso di inserimento, non sono già in possesso del Libretto di Navigazione (requisito necessario per lavorare a bordo nave) verranno seguite e supportate in tutte le varie fasi dell’iter.

I candidati ambosessi (L.903/03) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art. 13, D. Lgs. 196/03 ed art. 13 GDPR 679/16.

OPERATORI TELEMARKETING – Il candidato ideale, dotato di buona dialettica, capacità di ascolto, attitudine positiva, ottima gestione dello stress, si occuperà di pianificare appuntamenti commerciali per la vendita di servizi di telefonia, per conto degli agenti di vendita del nostro cliente. Si offre un contratto di collaborazione con flessibilità oraria (dalle ore 08:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle ore 18:00) costituito da un fisso mensile, gettone di 10 euro per ogni appuntamento effettuato e premi di produzione.

EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE – Il/la candidato/a dovrà svolgere attività di organizzazione e gestione progetti e servizi educativi e riabilitativi all`interno dei servizi sanitari o all`interno di servizi socio-educativi, destinati a persone in difficoltà: minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani.

Lavorerà all`interno di un`equipe multidisciplinare, stimolerà i gruppi e le singole persone a perseguire l`obiettivo di reinserimento sociale definendo interventi educativi, assistenziali e sanitari rispondenti ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell`autonomia, delle potenzialità individuali e dei rapporti sociali con l`ambiente esterno.

Il contratto:

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in Educazione professionale, L/SNT2 – CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Preferibilmente esperienza consolidata nel ruolo;

– Buoni doti di comunicazione e capacità di gestione dello stress;

– Disponibilità a contratti brevi;

– Automunito/a

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

ARCHITETTO JUNIOR – Per rinomata realtà operante in ambito costruzioni Ingegneria ed Architettura si ricerca un profilo di Architetto Junior. Il profilo, inserito in un team di progettazione costruzioni ed impiantistica con focus telecomunicazioni ed elettricità, sarà chiamato ad operare su cantieri di riferimento. Si occuperà della supervisione dei lavori in termini di controllo procedure di sicurezza , pratiche, concessioni edilizie ed attività collaterali

Requisiti

Laurea in Architettura o Ingegneria Edile;

Esperienza pregressa in ambito edilizia e costruzioni.

CONTABILE SENIOR – Per azienda cliente specializzata nel settore servizi selezioniamo la figura di un/a Impiegato/a contabile senior.

Il profilo ideale ha maturato comprovata esperienza in ambito amministrativo, liquidazioni IVA contabilità ordinaria, fatturazione attiva e passiva, prima nota presso aziende o studi commercialisti, in grado di lavorare in autonomia.

Ottima conoscenza del pacchetto office e di base T-System

Completano il profilo riservatezza, precisione ed affidabilità.

Si offre inserimento diretto in azienda a tempo determinato e retribuzione commisurata all`esperienza.

Automuniti.

ADDETTO BIGLIETTERIA – Per prestigiosa struttura a 5 stelle, siamo alla ricerca di un/una Addetto/a alla biglietteria del Parco Termale appartenente alle Categorie Protette (art.1 – L.68/99).

La risorsa, riportando alla SPA Manager, gestirà le attività del Parco Termale e nello specifico si occuperà di:

– procedure di biglietteria

– procedure amministrative

– prenotazioni

– gestione dell`ospite

La ricerca è rivolta a personale appartenente alle Categorie Protette (art.1 – L.68/99).

Il/la Candidato/a Ideale possiede le seguenti caratteristiche:

1. Consolidata esperienza maturata nel settore Hospitality e Parchi

2. Predisposizione all`accoglienza e assistenza dell`ospite e al lavoro in team

3. Buona conoscenza della lingua inglese (Liv. B1), un plus una seconda lingua straniera

4. Uso dei principali PMS alberghieri in particolare My Salus

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6/9 mesi rivolto all`indeterminato. Retribuzione Annua Lorda tra i 23000 e i 25000 Euro negoziabile a seconda delle esperienze pregresse.

Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Manciano (GR).

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali Spa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

AIUTO OPERAIO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Operaio addetto all’installazione e manutenzione ascensori.

La figura sarà di aiuto e supporto agli operai specializzati nello svolgimento delle loro attività: assemblaggio dei componenti di un ascensore (pezzi meccanici, elettromeccanici ed elettronici) e quindi installazione in edifici residenziali, commerciali e amministrativi, riparazioni di tipo meccanico ed elettrico. Il lavoro di manutenzione riguarda in particolare i circuiti elettrici, il motore e il sistema di frenata.

L’installatore e manutentore ascensori opera direttamente presso il cantiere nella provincia di Grosseto dove è chiamato ad intervenire dal cliente o presso abitazioni private partendo la mattina e rientrando presso la sede aziendale nel pomeriggio.

Non si richiede particolare esperienza nel ruolo ma attitudine al lavoro manuale e volontà di imparare, preferibile un diploma di tipo tecnico meccanico, elettronico, elettrotecnico.

Contratto iniziale della durata di 6 mesi per picco di lavoro.

Luogo di lavoro Cantieri all’interno della provincia di Grosseto, sede aziendale Grosseto, orario 40h settimanali Lun-Ven, assunzione al Livello D2 del CCNL Metalmeccanica Industria, lordo mese/ora €1488,89/€8,59.

PERITO INGEGNERE PROGRAMMATORE SISTEMISTA INFORMATICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per due aziende clienti Due Periti oppure Due Ingegneri Informatici Diplomati o Laureati in Informatica.

Le figure ricercate dovranno occuparsi dell’attività di Programmatore Sistemista Informatico.

Programmazione di software aziendali per far fronte a specifiche esigenze del business o per risolvere problemi di funzionamento di soluzioni software già esistenti.

Configurazione e monitoraggio di pc, server, software di base e applicativo.

Conoscenze:

Conoscenza dei sistemi operativi Client/Server Microsoft.

Conoscenza ed esperienza su linguaggi di scripting e reporting (Windows Script Host, SQL, mySQL, Oracle).

Conoscenza sistema operativo Linux.

Conoscenza dei protocolli TCP / IP.

Conoscenze in ambito Networking e Security.

Conoscenza Firewall, VPN, Port Forwarding e NAT.

Requisiti:

Orientamento al problem solving e al troubleshooting.

Esperienza biennale nel ruolo ricercato.

Certificazioni tecniche in ambito informatico.

Conoscenza base inglese tecnico.

Inserimento finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato.

CCNL di categoria.

Inquadramento commisurato al candidato prescelto.

Orario full time dal lunedì al sabato.

Luoghi di lavoro: Grosseto e Castiglione della Pescaia (Gr).

FARMACISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DEI FARMACISTI – Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al sabato. Contratto di lavoro stagionale di 3 mesi. Luogo di lavoro Follonica (Gr). CCNL di categoria.

DIPLOMATO PERITO ELETTRICO o ELETTROTECNICO o ELETTRONICO o ELETTROMECCANICO – La risorsa umana si occuperà della costruzione, della manutenzione e della installazione di impianti elettrici, tecnologici, di manufatti elettrici e meccanici. Si richiede buona manualità, capacità di leggere schemi e disegni, di utilizzare strumenti utensili, calibri e software usualmente impiegati a supporto dell’attività. Si valutano anche neo diplomati. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Grosseto. CCLN di categoria. Assunzione a tempo indeterminato come apprendista.

ELETTRICISTA – L’operaio si occuperà di realizzare gli impianti elettrici civili e industriali in cantiere e del cablaggio dei quadri. Richiesta esperienza nel ruolo o nel settore civile o in quello industriale, buona capacità di lettura degli schemi elettrici, dell’uso degli attrezzi da banco. Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Primo contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

OPERAI IN PRODUZIONE – Le Risorse individuate saranno adibite alla preparazione, all’attività di etichettatura ed al confezionamento dei prodotti.

Si richiede disponibilità a lavorare dal Lunedì al Sabato, su turni di 8 h.

I turni sono suddivisi in fasce orarie che partono dalle h 4:00 fino alle h 22:00.

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione.

Preferibile esperienza pregressa nel ruolo, ma si valutano anche persone senza esperienza.

OPERAI SETTORE PELLETTERIA – ALI, Agenzia per il Lavoro filiale di Grosseto, ricerca per Aziende pelletterie del territorio le seguenti figure:

PREPARATORI COMPLETI con esperienza di almeno 3-4 anni in preparazione: soppannatura, spruzzatura, fustellatura, ecc.

SCARNITORI ESPERTI (esperienza di almeno tre anni) e SCARNITORI JUNIOR.

OPERATORI DI MACCHINE ELETTRONICHE, addetti alla produzione con esperienza anche inferiore a due anni di macchine elettroniche e conoscenza base di banco o colore.

ADDETTI AL BANCO per le seguenti attività: masticiare, attaccare componenti, girare borse, montaggi lampo. Si richiede esperienza preferibilmente nel settore borse, o portafogli.

ADDETTI AL BANCO E MACCHINA: macchinista di componentistica e fodera, fasi di montaggio a banco semplici, bruciare fili, masticiare.

Orario di lavoro: full time, da Lunedì al Venerdì

Luogo di lavoro: Monte Amiata (GR)

Possibilità di contratto a tempo indeterminato.

BARMAN/BARWOMAN – ALI spa, filiale di Grosseto, cerca per bar situato in zona Marina di Grosseto un Barman/Barwoman con esperienza nel ruolo.

La Risorsa individuata dovrà occuparsi di:

Preparazioni di caffetteria, aperitivi, cocktail da servire al banco all’interno del locale.

Fornire un livello costantemente elevato di servizio a ciascun cliente e mantenere un ambiente sicuro.

Mantenere pulita l’area del bar in conformità con le linee guida dell’azienda e con i requisiti del dipartimento sanitario locale.

Gestire la cassa nelle operazioni di apertura, funzionamento e chiusura.

Sviluppare un ritmo di lavoro efficiente che mantenga sempre soddisfatti i clienti al bar e in sala da pranzo.

L’orario di lavoro sarà full time su sei giorni lavorativi e giorno libero a turnazione, servizio richiesto a pranzo e cena o anche solo cena.

Si offre contratto a tempo determinato da Aprile ad Ottobre.

MECCANICO AUTO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un meccanico auto.

L’azienda è officina convenzionata per un noto marchio auto e ricerca personale con esperienza nel ruolo, ovvero nella diagnostica, manutenzione e riparazione di veicoli a motore e più specificamente dei componenti meccanici dei veicoli (motori, freni, trasmissioni, cinghie e pistoni), ovvero nella conoscenza dei sistemi elettrici ed elettronici, che controllano il funzionamento di sterzo, ABS, sensori, GPS.

Principali mansioni: Individuare problemi e malfunzionamenti nei veicoli, Stilare un preventivo di tempi e costi degli interventi, Riparare i guasti, sostituire parti usurate e componenti rotti, Smontare e rimontare parti del veicolo, Testare il veicolo per verificare la risoluzione del problema, Svolgere attività di manutenzione ordinaria del veicolo, Fornire al cliente un resoconto delle operazioni svolte.

Luogo di lavoro Massa Marittima GR, orario full time Lun-Ven, assunzione con Ccnl Metalmeccanica Artigianato. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato ad assunzione stabile.

TORNITORE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un tornitore/operatore di macchine a controllo numerico con esperienza nel ruolo.

L’operatore CNC è un operaio specializzato addetto alla conduzione di macchine CNC, macchine utensili a controllo numerico che vengono utilizzate per la produzione di componenti meccaniche.

L’operatore dovrà svolgere le seguenti mansioni:

caricamento del programma nella macchina CNC

definizione delle impostazioni iniziali della macchina CNC

caricamento del materiale che deve essere lavorato

monitoraggio del funzionamento del macchinario

intervento in caso di anomalie e malfunzionamenti

eliminazione del materiale di scarto dal prodotto finito

controllo di qualità del prodotto finito e del suo rispetto dei parametri e misure indicati nel disegno

semplici interventi di manutenzione ordinaria sulle macchine CNC

verifica costante che le macchine CNC stiano funzionando a pieno regime.

Luogo di lavoro Massa Marittima GR, orario full time Lun-Ven, assunzione con Ccnl Metalmeccanica Artigianato. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato ad assunzione stabile.

AUTISTA – ALI Filiale di Grosseto ricerca un Autista Consegnatario con Patente C+CQC.

Il nostro cliente è un’azienda di grande esperienza nel settore dei servizi logistici integrati: stoccaggio, movimentazione e distribuzione delle merci nel settore alimentare.

La figura individuata si occuperà di:

Effettuare consegne dei prodotti aziendali a clienti nella provincia di Grosseto

Nel pomeriggio ricaricare il mezzo per le consegne del giorno successivo

Utilizzare le app di navigazione e la conoscenza del territorio per consegnare i pacchi ai clienti in tempo

Interagire con i clienti in modo professionale

Eseguire i controlli di manutenzione giornaliere sul furgone di consegna e informare il responsabile di eventuali problemi

Capacità di guidare in caso di condizioni climatiche avverse

Mantenere i registri elettronici per tenere traccia di percorsi e consegne

Requisiti: siamo interessati a conoscere esclusivamente candidati che abbiano maturato esperienza nel ruolo, in possesso di Patente C e CQC, disponibili a lavorare 6gg su 7 e con primo periodo a tempo determinato di prova.

Assunzione al 4°livello del Ccnl Commercio, orario 40h su 6gg. Tempo determinato stagionale di prova finalizzato ad assunzione a tempo determinato.

MANUTENTORE MECCANICO – Manutentore Meccanico e/o Elettromeccanico di Impianti Industriali.

Si valuta personale con esperienza nella manutenzione industriale, nella carpenteria leggera, nel settore meccanico e/o elettromeccanico.

Orientamento al lavoro manuale. Capacità di utilizzo di strumenti utensili in generale.

Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico.

Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì.

CCNL di categoria.

Luogo di lavoro Orbetello (Gr).

PRATICANTE STUDIO COMMERCIALISTA – ALI Filiale di Grosseto cerca un Praticante per noto Studio Commerciale interessato a prendere l’abilitazione alla professione ed un giorno arrivare a ricoprire incarichi di responsabilità.

La risorsa dovrà occuparsi di:

Fornire consulenza in campo fiscale e tributario

Tenere la contabilità dei clienti

Assicurare che i clienti siano adempienti agli obblighi di legge (dal punto vista tributario e fiscale)

Compilare e presentare la dichiarazione dei redditi per i propri clienti

Valutare e revisionare bilanci

Supervisionare ed assistere il personale dello studio riportando alla proprietà. La figura infatti, col tempo, rivestirà un ruolo intermedio tra il commercialista titolare dello studio e gli impiegati dello stesso, coordinando le loro attività.

Richiesto titolo di Laurea in Materie Economiche.

Orario full time Lun-Ven, luogo di lavoro Grosseto. Inquadramento come praticante.

MURATORE – ALI Filiale di Grosseto ricerca per azienda cliente un Muratore finito.

La risorsa dovrà avere tassativamente esperienza nel ruolo, ovvero nella ristrutturazione di edifici civili fatiscenti, nella muratura, posa di mattoni e nelle opere di rifinitura degli immobili stessi. Dovrà avere conoscenza dei diversi materiali da costruzione e dei diversi strumenti di lavoro, che dovrà maneggiare in completa autonomia.

L’azienda ha sede a Grosseto, il luogo di lavoro sarà costituito da cantieri in Grosseto città o nella provincia stessa, saltuariamente nelle province limitrofe, con rientro a casa la sera. Il personale si recherà sul cantiere tramite mezzo aziendale.

Orario di lavoro 40h settimanali dal Lunedì al Venerdì, periodo lavorativo iniziale 6 mesi per la durata del cantiere, proseguo da valutare. Assunzione con CCNL edile di categoria.

GEOMETRA – ALI Filiale di Grosseto ricerca per azienda cliente un Geometra di cantiere.

La risorsa dovrà avere tassativamente esperienza nel ruolo, dovrà occuparsi in autonomia di:

Progettazione dei lavori e disegno tecnico con programmi di progettazione;

Esecuzione dei rilievi tecnici sul posto;

Monitoraggio di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza sul lavoro;

Gestione dei rapporti con gli appaltatori;

Direzione dei lavori all’interno del cantiere;

Gestione delle commesse;

Mantenimento della contabilità di cantiere, ovvero monitorare la corrispondenza delle spese di cantiere con capitolato.

L’azienda ha sede a Grosseto, il luogo di lavoro sarà costituito da cantieri in Grosseto città o nella provincia stessa, saltuariamente nelle province limitrofe, con rientro a casa la sera. Il personale si recherà sul cantiere tramite mezzo aziendale.

Orario di lavoro 40h settimanali dal Lunedì al Venerdì, periodo lavorativo iniziale 6 mesi per la durata del cantiere, proseguo da valutare. Assunzione con CCNL edile di categoria.

CONTABILE AMMINISTRATIVO – Per studio Professionale si recluta un/a Impiegata/o contabile amministrativo in grado di arrivare alla chiusura del bilancio con la redazione della nota integrativa. Richiesta anche le conoscenze per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi anche di imprese, della partita doppia in generale, del programma TeamSystem.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore. Possibile organizzarlo anche in quattro giorni e mezzo.

CCNL di Categoria Studi Professionali.

Luogo di lavoro Grosseto.

AIUTO CUOCO – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca la figura di un aiuto cuoco per Ristorante situato a Castiglione della Pescaia.

La Risorsa individuata si occuperà di fornire supporto al cuoco nella preparazione degli alimenti ed occuparsi del reparto dedicato alle fritture.

Nello specifico la Risorsa si occuperà di:

– Scegliere ed abbinare gli ingredienti per le voci del menù

– Tenere inventari alimentari accurati

– Conservare correttamente gli alimenti a temperature adeguate

– Rifornire la cucina per i turni successivi

– Garantire pratiche di sicurezza e igiene in cucina

Preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Richiesta capacità di organizzazione e resistenza allo stress

Orario di lavoro: 40 h settimanali su turni dal Lunedì alla Domenica, a rotazione

Orario di lavoro nella fascia: 9:00 – 16:00 o 16:00 – 23:00 con pausa pranzo/cena

Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia (GR)

Si offre contratto a tempo determinato.

CUOCA/O per Ristorante situato a Castiglione della Pescaia.

La necessità è per il turno del pranzo e riguarda l’elaborazione di soli piatti freddi, nello specifico la Risorsa individuata si occuperà di:

– Scegliere ed abbinare gli ingredienti per le voci del menù

– Tenere inventari alimentari accurati

– Conservare correttamente gli alimenti a temperature adeguate

– Rifornire la cucina per i turni successivi

– Garantire pratiche di sicurezza e igiene in cucina

Preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Richiesta capacità di organizzazione e resistenza allo stress

Orario di lavoro: 40 h settimanali su turni dal Lunedì alla Domenica, a rotazione

Orario di lavoro nella fascia: 9:00 – 16:00

Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia (GR)

Si offre contratto a tempo determinato.

CAMERIERI per ristorante situato a Marina di Grosseto.

La necessità inizierà da Marzo con orario part time nel fine settimana e da Aprile la richiesta diventerà full time, fino ad Ottobre 2022.

Nello specifico le Risorse si occuperanno di:

Accogliere i clienti all’ingresso

Preparare i tavoli da pranzo con l’organizzazione di condimenti, stoviglie e decorazioni

Aiuta i clienti a selezionare i piatti rispondendo a domande su cibi e bevande, descrivendo le specialità della casa e identificando gli abbinamenti di bevande appropriati.

Portare gli ordini al personale della cucina e notificare loro di eventuali richieste speciali o esigenze alimentari

Consegnare il cibo agli ospiti in modo tempestivo e soddisfare le esigenze degli ospiti durante il pasto

Emettere fatture e ottenere il pagamento

L’orario di lavoro si svolgerà su turni alternati a pranzo e cena.

Luogo di lavoro: Marina di Grosseto (GR)

Orario di lavoro: Marzo part time, da Aprile ad Ottobre full time su turni dal Lunedì alla Domenica

ADDETTO/A SETTORE NAUTICO – La Risorsa si occuperà della vendita di accessori nautici, pezzi di ricambio per imbarcazioni e ferramenta collegata al settore nautico.

Necessaria conoscenza pregressa del settore acquisita tramite lavori ed attività di riparazione in cantieri nautici, ma anche attraverso la passione ed hobby collegati al settore.

Nello specifico la Risorsa si occuperà di:

Sviluppare la conoscenza del prodotto per quanto riguarda tutti i nostri accessori e parti di ricambio.

Consigliare ai clienti i prodotti adeguati alla loro richiesta, tenendo sempre presente la sicurezza.

Costruire un rapporto con i clienti fornendo una guida accurata.

Consigliare più di un’opzione di prodotto quando possibile, per offrire una più ampia gamma di scelta.

Condurre l’inventario settimanale ed effettuare gli ordini per ricaricare la merce.

Si offre contratto in somministrazione di 40 h settimanali, inizialmente a tempo determinato a partire da Marzo.

Luogo di lavoro: Fonteblanda (GR)

MAGAZZINIERE – Si richiede il possesso del patentino per la guida del muletto, disponibilità a lavorare full time ed a svolgere straordinari il sabato mattina a rotazione.

La risorsa individuata si occuperà della movimentazione delle merci con carrelli elevatori e pesi manuali per un massimo di 25kg, preparazione e rifornimento delle materie prime.

Orario di lavoro: full time, dalle 7:30 alle 18:00 con 1,5 h di pausa pranzo ed un pomeriggio di recupero a settimana.

Luogo di lavoro: Grosseto (GR).

CCNL Commercio.

Si offre iniziale contratto determinato in somministrazione, con prospettive di assunzione diretta in Azienda a tempo indeterminato.

AIUTO CUOCO presso un Ristorante situato nel territorio di Grosseto.

Requisito preferenziale ma non tassativo, il conseguimento del Diploma presso l’Istituto Alberghiero.

L’Azienda valuta anche Risorse senza esperienza ma con la passione nel settore della cucina, a cui offrire una formazione sul campo.

La Risorsa affiancherà il Cuoco nella preparazione dei piatti, organizzerà gli ingredienti necessari alla preparazione degli stessi, si occuperà della cura e pulizia di cucina ed utensili.

Si richiede disponibilità a lavorare nel fine settimana, flessibilità oraria e possibilità di essere automuniti.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Grosseto, zona Sud

EDUCATORE – La figura ricercata dovrà svolgere attività di assistenza sia scolastica che domiciliare nella zona di Orbetello.

Richiesta Laurea in Scienze dell’Educazione classe -L19 inquadrabile alla categoria D2 del CCNL Cooperative Sociali.

Orario part time 24/30h settimanali dal Lunedì al Venerdì, primo contratto a tempo determinato di prova di 3/6mesi finalizzato ad inserimento in azienda.

CONTABILE – Profilo ideale:

Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia

Esperienza nel ruolo presso una associazione di categoria

Conoscenza dell’IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi

Forte flessibilità, dinamicità

Ottime capacità relazionali e comunicative; capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team

Buona conoscenza della contabilità e del bilancio

Propensione all’approfondimento, precisione

Ottimo uso PC

Domicilio preferenziale in provincia di Grosseto.

Mansioni da svolgere:

Gestione della contabilità di imprese e di professionisti, con regimi sia ordinari sia semplificati

Predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche e per persone fisiche

Compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni

Predisposizione dei bilanci, con documenti collegati

Adempimenti Intrastat

Modelli 770 semplificati per ritenute su redditi da lavoro autonomo

Invii telematici Entratel e Infocamere

Supporto nella consulenza ai Clienti.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato. CCNL di categoria. Retribuzione netta di 1800 € al mese. Luogo di lavoro Grosseto.

AUTISTA in possesso della sola patente di guida di categoria C. Non è necessario il CQC merci. Il candidato inserito nel team di lavoro si occuperà di svolgere attività di magazzino, carico e scarico della merce e consegna dei prodotti nel territorio della provincia di Grosseto. Il candidato ideale è flessibile ed ha una forte motivazione al lavoro. E’ requisito preferenziale aver maturato una precedenza esperienza nella guida di camion o di furgoni. Il contratto a tempo determinato è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Richiesto un sabato al mese lavorativo. Da contratto un mese di ferie pagate nell’anno solare. Luogo di lavoro 15 km da Arcidosso (Gr).

MACELLAIO – Macellaio Banconista all’interno di un Supermercato.

Mansioni

Ricevimento, controllo, stoccaggio e taglio dei prodotti del banco reparto macelleria.

Operazioni di taglio e confezionamento delle carni.

Preparazione e confezionamento delle pietanze.

Preparazione del banco espositivo.

Attività di smistamento alimenti al banco macelleria/gastronomia.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

luogo di lavoro Grosseto.

LOGISTIC MANAGER – La necessità di inserire questa figura nasce dall’esigenza di riorganizzare vari magazzini e della riorganizzazione in termini di approvvigionamenti, costi e stoccaggio.

Si richiede una buona esperienza nella gestione della logistica interna in ottica Lean e in modo informatizzato, nella gestione dei flussi informativi e documentali delle merci, nella realizzazione della programmazione del ciclo logistico integrato delle merci, nella standardizzazione dei processi di gestione delle merci secondo i principi del miglioramento continuo, un approccio manageriale e multitasking, il possesso della laurea in Ingegneria Gestionale. Disponibilità a trasferte estere.

CCNL di categoria. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Follonica (Gr).

TECNICO PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO – si occuperà della redazione e dell’aggiornamento del DVR documento di valutazione dei rischi, della manutenzione degli estintori in azienda, della gestione nel magazzino del materiale inerente la sicurezza sul lavoro aziendale, della elaborazione e predisposizione di tutta la documentazione in materia. Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Il contratto iniziale a tempo determinato è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO SOLIDWORKS – La ricerca è rivolta a figure con buona conoscenza nell’utilizzo di SolidWorks anche con poca esperienza di lavoro.

Offresi crescita professionale, contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Contratto di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

CCNL di categoria.

Luogo di lavoro Scansano (Gr).

LAUREATI IN ECONOMIA/INGEGNERIA LEAN PRODUCTION – ALI spa, Agenzia per il Lavoro filiale di Grosseto, ricerca per Azienda cliente una Risorsa da inserire nel dipartimento Lean Production – ottimizzazione dei processi produttivi in Azienda.

I candidati ideali sono laureati in Ingegneria, Economia o in tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro con voglia di imparare e crescere a livello professionale, inseriti in un contesto strutturale nel quale avranno la possibilità di conoscere ed essere formati sui principali processi produttivi di una importante realtà nel settore alimentare.

La risorsa inserita dovrà supportare l’implementazione delle attività di Miglioramento Continuo ed implementare piani per ottimizzare i processi e le operazioni nei reparti industriali attraverso strategie, strumenti e metodologie di Lean Manufacturing, diventando quindi il punto di riferimento e di congiungimento tra l’ufficio Lean centrale, e lo stabilimento affidato.

MAGAZZINIERE – ALI Agenzia per il Lavoro di Grosseto ricerca per importante azienda del settore alimentare un Magazziniere Cellista da inserire all’interno del magazzino.

La figura individuata si occuperà di:

Ricevere la merce per la restituzione o la consegna e verificarne il contenuto

Contare e immagazzinare le merci in base al registro di controllo dell’inventario

Movimentare merce in modo manuale o con muletto anche all’interno di celle frigo industriali

Identificare la merce danneggiata, smarrita o mancante e informare immediatamente il supervisore

Confezionare gli ordini in modo ordinato e chiudere le scatole in modo che siano pronti per la spedizione

Trattare sempre la merce con cura e attenzione

Siamo interessati a conoscere esclusivamente candidati che abbiano maturato esperienza nel ruolo ed in possesso del patentino per la guida del muletto/carrello elevatore. Richiesta inoltre resistenza al freddo per necessità di lavorare all’interno di celle frigo industriali.

Inquadramento iniziale 5°Liv del CCNL Commercio e Terziario, tempo determinato di prova stagionale con possibilità di stabilizzazione futura. Orario di lavoro full time, spezzato, dal Lunedì al Sabato mattina, con ingresso indicativamente alle 5.30/6 del mattino.

3 IDRAULICI, TERMOIDRAULICI, TERMOTECNICI, INSTALLATORI DI SANITARI, O CIVILI. O INDUSTRIALI, INSTALLATORI/MANUTENTORI DI CALDAIE. Si richiede:

Esperienza nella mansione (saranno presi in considerazione anche profili con esperienza breve nell’impiantistica industriale o civile).

Disponibilità immediata.

Puntualità e Precisione.

Si offre contratto di lavoro basato sul CCNL Metalmeccanica.

Luogo di lavoro Grosseto.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

TECNICO COMMERCIALE – Si occuperà di gestire il portfolio di clienti, effettuare sopralluoghi, fare rilievi, redigere preventivi, elaborare progetti utilizzando il programma Autocad, seguire gli operai sui cantieri, curare la pubblicità e l’immagine dell’azienda sui social.

Preferibile il possesso del diploma di Geometra o di un Istituto Tecnico Industriale o Professionale.

CCLN di categoria.

Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro Follonica (Gr).

Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

ADDETTO/A VENDITE – SETTORE INFORMATICA E TECNOLOGIA per realtà operante su Grosseto.

La ricerca nasce dall’esigenza di una sostituzione per maternità.

La Risorsa individuata dovrà:

Fornire un servizio clienti eccellente che garantisca vendite costanti ed alti livelli di soddisfazione dei clienti.

Lavorare con i clienti per determinare le loro esigenze e poi raccomandare il prodotto giusto per risolvere il problema del cliente.

Garantire che l’area di presentazione del prodotto sia pulita e organizzata.

Sviluppare e coltivare forti relazioni di acquisto con i clienti.

Utilizzare la documentazione aziendale e le risorse di formazione disponibili per essere sempre aggiornati sulle caratteristiche del prodotto.

Occuparsi di pratiche di finanziamento, quando necessario.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

Comprensione generale dei principi di vendita.

Grandi capacità di comunicazione.

Capacità di effettuare un’assistenza in lingua inglese.

Entusiasmo, motivazione e proattività.

Disponibilità e lavorare su turni, anche nel fine settimana.

Esperienza pregressa o predisposizione per vendita prodotti settore tecnologia e piccoli elettrodomestici.

Orario di lavoro: 30 h settimanali

Luogo di lavoro: Grosseto

Si offre contratto a tempo determinato iniziale di un mese. La necessità è fino a Dicembre 2022 per sostituzione maternità.

MANUTENTORE per un’importante struttura ricettiva del territorio.La Risorsa si occuperà di:

– Eseguire riparazioni minori di edifici, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idraulici, elettrici e di verniciatura, piastrellatura secondo la necessità.

– Attuare le misure di manutenzione preventiva.

– Mantenere l’inventario delle attrezzature e delle forniture per le riparazioni.

– Rispondere rapidamente in caso di emergenza, informare il personale appropriato e seguire i protocolli di sicurezza.

– Eseguire gli altri interventi di manutenzione secondo la richiesta.

– Pulizia e manutenzione della piscina.

Si richiede:

– Esperienza pregressa nella manutenzione di strutture ricettive o simili.

– Esperienza nell’uso di una vasta gamma di attrezzature, tra cui tosaerba e piccoli utensili a mano.

– Capacità di dare priorità a determinati compiti e di seguire procedure specifiche.

– Flessibilità oraria e disponibilità ad entrare alle 6:00 in quanto la manutenzione della piscina si effettua nella fascia mattutina 6:00-9:00.

Orario di lavoro: 40 h settimanali, su turni dal Lunedì alla Domenica

Possibilità di candidarsi anche solo per la manutenzione della piscina (in quel caso 18 h settimanali, 3 h al giorno nella fascia oraria sopra indicata)

Luogo di lavoro: Grosseto

Si offre contratto a tempo determinato, per la stagione estiva 2022.

MECCANICO – Meccanico su Macchinari Agricoli, Mezzi Pesanti, Veicoli Industriali, Elettrauto.

Nello specifico svolgerà le mansioni di:

Misure e controlli sui sistemi meccanici, elettronici;

Interventi di manutenzione, riparazione, revisione dei veicoli;

Diagnosi meccaniche ed elettroniche;

Gestione diagnosi dei veicoli industriali;

Operazioni di manutenzione e di meccanica con interventi su complessivi e loro parti;

Individuazione, con l’uso di attrezzature specifiche, di anomalie di funzionamento dei veicoli ed eseguire interventi tecnici mirati.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa come meccanico/elettrauto;

Conoscenza e capacità nell’intervenire sui sistemi automatici, di sicurezza e di confort del veicolo;

Conoscenza e capacità nell’utilizzare le principali tecniche per eseguire la diagnosi meccanica ed elettronica;

Automunito / Patente B;

Capacità di lavoro in autonomia e capacità organizzative.

CCNL di Categoria.

Luogo di lavoro Manciano (Gr). Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al sabato.

Previsto iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

ESTETISTA con esperienza in trattamenti viso e corpo.

Nello specifico, la figura selezionata si occuperà di:

– Accogliere i clienti all’arrivo ed illustrare loro l’elenco di prodotti e servizi.

– Eseguire prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo quali: pulizia del viso, trattamenti viso e corpo, massaggio estetico, trucco, manicure e pedicure, depilazione.

– Fornire consulenze riguardo la cura della pelle ai clienti con pelle problematica o aree problematiche.

Si richiede:

– Possesso del diploma o GED/ qualifica di Estetista.

– Esperienza pregressa nel ruolo.

– Disponibilità a lavorare il fine settimana e nella fascia pomeridiana 16:00-19:00.

Luogo di lavoro: Grosseto

Orario di lavoro: 18 h settimanali (3 h al giorno per sei giorni lavorativi)

Si offre contratto a tempo determinato per la stagione estiva 2022.

CAMERIERE AI PIANI – ALI Filiale di Grosseto cerca personale per azienda operante nel settore Multiservizi-Pulizie con mansione di Cameriere ai Piani da impiegare all’interno di realtà di Lusso nel settore Turismo.

L’azienda è una grande realtà del settore con oltre 100 dipendenti e 10 anni di esperienza nel mercato.

La figura individuata si occuperà di:

Spazzare, aspirare e lavare i pavimenti

Pulire i locali svuotando i bidoni della spazzatura, effettuando la manutenzione dei servizi igienici e la pulizia delle superfici

Effettuare lavori di pulizia pesanti, su richiesta

Notificare alla direzione eventuali riparazioni necessarie

Miscelare e smaltire tutte le soluzioni detergenti in modo appropriato

Siamo interessati a conoscere preferibilmente candidati che abbiano maturato esperienza in strutture almeno 4**** ed in possesso dei seguenti requisiti:

Capacità di gestire attrezzature per la pulizia

Capacità di camminare, piegarsi, spingere, tirare e sollevare ripetutamente durante l’orario di lavoro

Conoscenza dei prodotti chimici di pulizia e dei relativi metodi di stoccaggio e smaltimento adeguati

Eccellenti capacità di comunicazione e di lavorare in gruppo

Eccellenti capacità di rapportarsi con proprietà e personale del settore lusso

Eccellenti capacità organizzative sono indispensabili

Auto-motivazione e capacità di identificare e completare le attività necessarie senza supervisione diretta

Stipendio: Assunzione al 1° o 2°livello del Ccnl Multiservizi-Pulizie Industriali, 1100€ – 1300€ lordi più eventuali maggiorazioni per lavoro in 6° giornata, lavoro notturno o straordinari, festivi.

Orario di lavoro full time o part time da valutare in base alla disponibilità della risorsa, lavoro su 6gg con riposo infrasettimanale. Contratto a tempo determinato di prova di 1 mese, prorogabile in caso di esito positivo. Necessario essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro a Manciano GR.

Si richiede disponibilità immediata.