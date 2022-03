Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 28 marzo 2022" su Spreaker.



CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Tornano, dopo due anni di stop a causa dalla pandemia, le “Giornate europee dello sport” a Castiglione della Pescaia giunte alla settima edizione. Quest’anno il cartellone è stato suddiviso in due spazi temporali, quello solito primaverile con l’aggiunta di uno di inizio autunno ed è stato presentato questa mattina lunedì 28 marzo all’interno della sala del Consiglio comunale in via Cesare Battisti.

La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 1 aprile in piazza Orto del Lilli e in quell’occasione, alla presenza di tutte le associazioni sportive del centro balneare, la sindaca Elena Nappi conferirà la cittadinanza onoraria a Irio Tommasini, l’89enne nato a Buriano, che grazie alle sue biciclette rigorosamente realizzate su misura all’interno della sua azienda grossetana ha fatto conoscere Castiglione della Pescaia e la Maremma nel mondo.

La parte primaverile delle “Giornate europee dello Sport” si concluderà il 26 di giugno per poi riproporsi a castiglionesi e turisti tre mesi dopo, il 17 di settembre, quando sono in programma due settimane denominate “azzurre” dedicate alla pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Un evento che era già in calendario per la scorsa estate, ma che poi fu annullato a causa del Covid-19. Questo appuntamento sarà accompagnato da molti avvenimenti collaterali grazie alla presenza di importanti atleti dello sport militare di alcune discipline sportive, come la scherma, il canottaggio e il pattinaggio.

«Da aprile a giugno – dicono soddisfatte la sindaca Elena Nappi, l’assessora al turismo Susanna Lorenzini e la consigliera delegata allo politiche sportive Isabelle Mariani - si susseguiranno un centinaio di appuntamenti fra quelli agonistici e d’intrattenimento che l’Amministrazione comunale ha messo in campo, proseguendo così nella formula vincente di una kermesse sportiva dove il pubblico è passato dall’essere spettatore a protagonista delle varie discipline. Una trasformazione che ha prodotto su tutto il territorio comunale un’impennata notevole di presenze turistiche. Infatti, se consideriamo il 2013 come l’anno zero, le variazioni dei flussi turistici hanno avuto un incremento nell’ultima edizione utile su cui fare i raffronti, quella del 2019, che ha registrato un più 46% di arrivi e un aumento del 31% delle presenze».

«All’interno del cartellone – spiegano Nappi, Lorenzini e Mariani - abbiamo il piacere di ospitare alcune novità come il raduno delle Fiat 500, la gara amatoriale proposta dall’Associazione tartufai per andare alla ricerca di “tartufo su ring”, gli scacchi e il tiro con l’arco, ma ci sono soprattutto molte gradite conferme provenienti sia dal mondo sportivo presente su Punta Ala che da quello del capoluogo con appuntamenti agonistici ormai diventati una garanzia di successo».

Fanno da asse portante delle “Giornate europee dello sport 2022” i tornei di Golf a Punta Ala, in quello che è definito dai praticanti di questa disciplina sportiva, uno dei green fra i più esclusivi d’Europa. La vela, con regate nazionali e internazionali garantirà i migliori equipaggi nelle sfide che si terranno sia nello specchio d’acqua puntalino, che in quello castiglionese. Tornano gli appuntamenti con il ciclismo già da domenica 3 aprile con il Campionato toscano di enduro, piazza Garibaldi ospiterà sia Bicincittà che il Gruppo ciclistico Castiglionese che dal 6 all’8 maggio proporrà la “Maremmana” e non mancheranno appuntamenti con la mountain bike. Il triathlon olimpico avrà come luogo di ritrovo il lungomare di via Roma e sulle strade castiglionesi saranno di scena le vespe con un attesissimo raduno. Trovano collocazione nel prestigioso cartellone partite di hockey, di pallacanestro, tornei di calcio e di tennis, riservati a ragazzi e ragazze, ma sulla terra rossa di viale Kennedy si disputerà anche il Campionato nazionale dei giornalisti mentre la XII edizione del Castiglione Meeting internazionale di atletica leggera quest’anno si terrà a Grosseto.

A queste gare ormai consolidate negli anni, si affiancano attività collaterali, dove la cultura ha uno spazio importante. Si potrà assistere all’inaugurazione della mostra evento del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, ma anche essere presenti all’interno della riserva naturale Diaccia Botrona, dove domina il Museo Casa Rossa Ximenes, quando sarà inaugurata una parte della “Biennale dello scarto” di Rodolfo Lacquaniti con “I visionari” e sempre dello stesso artista un’altra opera verrà posizionata in piazza Solti, il 25 giugno, giorno di chiusura della parte primaverile delle Giornate europee dello sport.

L’atteso spettacolo piromusicale è in programma il 5 giugno, ma nell’arco dei tre mesi si potrà prendere parte alla degustazione di vini, a visite guidate, a spettacoli musicali, equestri e partecipare o assistere al Campionato mondiale di mangiatori di colombe pasquali.

«Torniamo a parlare di sport praticato – aggiungono Nappi, Lorenzini e Mariani – dove chi lo pratica è consapevole di aver scelto un giusto modo di vivere, sia per quanto riguarda la salute, che dal punto di vista dei valori, senza tralasciare l’altrettanto importante aspetto, quello sociale».

«Le Giornate europee dello sport – affermano sindaca, assessora e consigliera – rappresentano un momento importantissimo per Castiglione della Pescaia che in questo impegno proietta tutta la vitalità dell’amministrazione comunale».

«L’indiscusso successo – rivelano - è frutto di una perfetta sinergia fra il Comune, il mondo associazionistico sportivo, quello del volontariato e delle categorie dell’accoglienza locale. Solo così, stando assieme e confrontandoci costantemente, si raggiungono questi obiettivi, che rendono questo paese sempre più esclusivo».

«Abbiamo investito e continueremo a farlo sullo sport – concludono Nappi, Lorenzini e Mariani – un settore che ci permette di arrivare ad un turismo in forte espansione sul nostro territorio, grazie alla possibilità di offrire un territorio sempre più palestra a cielo aperto dagli scenari suggestivi».