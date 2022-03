Sicurezza acquatica per volontari e dipendenti Cri. Brevetto a sei nuovi operatori Csa

GROSSETO – Si è concluso, con gli esami teorici e pratici in piscina, il primo corso di sicurezza acquatica (Csa) promosso dal comitato di Grosseto della Croce rossa italiana e rivolto ai volontari, dipendenti Cri e personale esterno, che si trovano ad operare, come è molto frequente nel nostro territorio, in prossimità degli ambienti acquatici.

Il nuovo corso, che in questa sua prima edizione ha permesso di brevettare 6 operatori, si è svolto attraverso lezioni teoriche e pratiche tenute nelle scorse settimane dagli istruttori ed operatori specializzati Opsa Cri (Operatori polivalenti salvataggio in acqua), incentrate sull’uso di varie tipologie di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e di ausilio per il salvataggio.

I nuovi operatori Csa sono stati informati sui rischi connessi a luoghi adiacenti l’acqua e sono state insegnate loro le principali norme di autosoccorso ed autoprotezione in situazioni di emergenza a bordo di mezzi nautici sui quali spesso, specie durante l’estate, si trovano ad operare o in caso di caduta accidentale in mare, in un fiume o in un canale durante un soccorso.

I nuovi operatori potranno essere inoltre una preziosa interfaccia di coordinamento e raccordo tra il soccorso a terra tramite ambulanza ed il soccorso in ambiente acquatico dei soccorsi speciali.