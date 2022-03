Modena strapazzato in rimonta, poker da applausi per gli Under 16 del Grifone

ROSELLE – Bel successo casalingo per 4-1 degli Under 16 del Grifone sul Modena, nella tredicesima giornata. Al Centro sportivo gara frizzante e animata, con gli equilibri spezzati all’8′ da Grygiel per gli ospiti. I ragazzi di Angeli rimediano al 22′ su azione, con tiro da fuori di Fregoli imprendibile per Imbimbo. Poco dopo la mezz’ora, locali in vantaggio con Generali, che concretizza al meglio un contropiede.

Nella ripresa torellini sempre col pallino del gioco e letali al 9′, con la seconda realizzazione personale di Generali. Segue una fase di controllo con i modenesi in avanti e i maremmani pronti a scattare palla al piede. Proprio una ripartenza, al 33′, spiana la strada a Pimpinelli che firma il definitivo 4-1.

Us GROSSETO-MODENA 4-1

GROSSETO: Conti, Fommei, Repola, Nardi, Giraudo, Busetta, Bojinov, Generali, Fregoli, Pimpinelli. A disposizione: Cavaglioni, Dani, Frediani, Sabatini, Peruzzi, Mori, Cozzolino, Giuliani. All. Angeli.

MODENA: Imbimbo, Malversi, Lenzi, Stoppelli, Flisi, Corradi, Galli A., Saetti, Grygiel, Lika, Ongarini. A disposizione Galli C., Bellucci, Nicolai, Gjikolaj, Giacobbi, Restilli, Fatuzzo, Marchesi, Minei. All. Bernabei.

ARBITRO: Bertolini di Livorno; assistenti Molesti e Ficarra di Livorno.

RETI: 8′ Grygiel, 22′ Fregoli, 33′ e 9′ st Generali, 33′ st Pimpinelli.

NOTE: ammoniti Fommei e Lika.