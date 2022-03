Machetti senza rivali anche nel kata, medaglia d’oro alla Coppa Carnevale

MASSA MARITTIMA – Conferma il suo stato di forma la giovane massetana Irene Machetti, conquistando ancora un primo posto alla 30esima Coppa Carnevale che si è disputata Il 27 marzo al Palazzetto dello sport di Viareggio. Presentandosi nella categoria cadetti marroni nere specialità kata, la giovane atleta ha dimostrato ancora una volta che in Toscana al momento non ha rivali grazie anche al suo stato di forma ottimale. Una prova positiva in vista del campionato nazionale al quale Irene si è qualificata di recente e che si disputerà i primi di aprile al Centro Olimpico di Ostia, PalaFijlkam.