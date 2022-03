L’almanacco del Giunco: il 27 marzo esce il primo film di Fantozzi e Berlusconi vince le elezioni

GROSSETO – Domenica 27 marzo, san Ruperto vescovo, Giornata mondiale del teatro, il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 19.35. Accadeva oggi:

196 a.C. – Sale al trono egizio Tolomeo V.

1272 – Gregorio X è consacrato papa della Chiesa cattolica.

1306 – Roberto I di Scozia ed Elisabetta de Burgh (1289-1327) sono incoronati re e regina di Scozia.

1309 – Papa Clemente V scomunica Venezia e tutti i veneziani con la sua bolla In Omnem.

1513 – (e non 1512 come spesso citato) – l’esploratore Juan Ponce de León avvista per la prima volta la terra del Nord America (specificatamente la futura Florida) confondendola per una nuova isola; successivamente, il 2 aprile, approderà sulla costa orientale della terra scoperta.

1625 – Carlo I d’Inghilterra diventa re d’Inghilterra e Scozia.

1638 – Calabria: Terremoto del 27 marzo 1638.

1782 – Charles Watson-Wentworth, marchese di Rockingham diventa Primo ministro della Gran Bretagna.

1794 – Svezia e Danimarca firmano un patto di neutralità.

1799 – Nella Guerra austro-francese il generale Scherer mette in fuga Ferdinando III di Toscana.

1836 – Rivoluzione del Texas: massacro di Goliad – Antonio López de Santa Anna ordina all’Esercito messicano l’uccisione di 400 texani.

1855 – USA: il geologo canadese Abraham Gesner brevetta il cherosene (o kerosene) distillato dal petrolio.

1861 – Torino: dopo un discorso alla Camera di Cavour, Roma viene proclamata Capitale del Regno d’Italia.

1871 – Primo incontro internazionale della storia del Rugby a 15 a Edimburgo: Scozia – Inghilterra 4-1.

1886 – Milano, salone del Consolato operaio in via Campo Lodigiano: prima esecuzione pubblica, ad opera della Corale Gaetano Donizetti, dell’Inno dei lavoratori, con testo scritto da Filippo Turati su musica di Amintore Claudio Flaminio Galli.

1933 – Reginald Gibson ed Eric William Fawcett scoprono il polietene (o polietilene).

1938 – Battaglia di Tai er Zhuang.

1941

– Attacco su Pearl Harbor: la spia giapponese Takeo Yoshikawa giunge a Honolulu ed inizia a studiare la Flotta degli Stati Uniti di stanza a Pearl Harbor;

– Sostenuto dalla Gran Bretagna, si insedia il nuovo re Pietro II di Jugoslavia;

– Termina, con la vittoria degli inglesi sulle truppe italiane, la battaglia di Cheren, che apre agli Alleati la conquista dell’Eritrea.

1952 – Fallisce un attentato contro il cancelliere della Germania Ovest Konrad Adenauer.

1958 – Nikita Khruščёv diventa Primo ministro dell’Unione Sovietica.

1964 – Alle 17:36 locali, il più potente terremoto mai registrato negli USA (magnitudo 9.2 della scala Richter) colpisce l’Alaska centro-meridionale: 125 le vittime e ingenti i danni specie nella città di Anchorage.

1969 – Lancio del Mariner 7.

1975 – Esce nella sale il primo film della saga di Fantozzi.

1977 – Disastro aereo di Tenerife (Isole Canarie): due Boeing 747 vengono a collisione: 583 le vittime.

1985 – Roma: le Brigate rosse uccidono all’Università di Roma dove insegnava, l’economista Ezio Tarantelli.

1993

– Jiang Zemin è indicato come presidente della Repubblica popolare cinese;

– Albert Zafy diviene presidente del Madagascar;

– Mahamane Ousmane diviene presidente del Niger.

1994 – In Italia si svolgono le elezioni politiche che vedono, per la prima volta, la vittoria di Silvio Berlusconi e della coalizione di centrodestra, sulle due coalizioni di centro e di sinistra.

2002 – Un attacco suicida uccide ventotto persone a Netanya, Israele.

2009 – In Indonesia cede una diga di un lago artificiale, uccidendo 99 persone.

2020 – In tempo di pandemia da Covid-19, Papa Francesco invoca Dio in Piazza San Pietro con l’ascolto della Parola, un discorso e la benedizione eucaristica Urbi et Orbi, in via del tutto straordinaria, poiché viene impartita solo a Natale e Pasqua.

Fonte: il.wikipwdia.org