In vista i quattro atleti massetani dell’AKSV all’ultima Coppa Carnevale

MASSA MARITTIMA – Dopo due anni spezzati dal covid oggi la società sportiva di karate di Massa Marittima convogliata nell’Asd AKSV si è presentata con quattro dei suoi allievi alla 30esima coppa Carnevale trofeo Maestro Francesco Romani.

In mattinata si sono esibiti i ragazzi con due tipi di gare, Diego Antonio Cozzolino cintura gialla si è classificato quarto sia nel Kata che nel palloncino, Caterina Bardino cintura bianca si è classificata seconda nel Kata e prima nel palloncino. Nel pomeriggio si sono disputate la gare degli adulti che hanno visto altri due primi classificati per Sandro Bellanca, cintura bianca, e Monia Polichetti, cintura nera. La società di Massa Marittima, sotto la guida del maestro Monia Polichetti, ringrazia i Maestri Fabio Castellucci e Rossano Maffei per l’accoglienza data presso la società, i suoi allievi ed i genitori per la loro disponibilità.