Coronavirus: in Toscana 4.145 nuovi casi. Tutti i dati comune per comune

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.145 su 28.279 test di cui 8.192 tamponi molecolari e 20.087 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,66% (54,0% sulle prime diagnosi).

Ad anticipare i dati di oggi il presidente Eugenio Giani che ha anche pubblicato i dati sulle vaccinazioni. Ad oggi in Toscana dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 8.805.026 di dosi; di queste 2.344.530 dosi booster.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono 274.

Ecco i dati dei nuovi positivi di oggi, Comune per comune, in provincia di Grosseto: Castell’Azzara 5, Montieri 4, Sorano 10, Scarlino 9, Magliano in Toscana 7, Gavorrano 14, Pitigliano 6, Orbetello 22, Follonica 31, Castiglione della Pescaia 10, Manciano 10, Grosseto 105, Massa Marittima 9, Semproniano 1, Monte Argentario 10, Castel del Piano 4, Santa Fiora 2, Roccastrada 7, Monterotondo Marittimo 1, Capalbio 2, Arcidosso 2, Campagnatico 1, Civitella Paganico 1, Scansano 1.