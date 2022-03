“RicicliAmo per la nuova ambulanza”: al via la raccolta tappi lanciata dalla Misericordia

PORTO SANTO STEFANO – È partita una nuova iniziativa della Confraternita nell’ambito della raccolta fondi per la nuova ambulanza. Si tratta dell’iniziativa intitolata “RicicliAmo per la nuova ambulanza”, unendo le parole ‘riciclo’ e ‘amore’.

I tappi di plastica raccolti saranno portati dalla Confraternita ad un centro ambientale di Montemurlo che riconoscerà un compenso economico per ogni quintale di materiale conferito che sarà poi destinato all’acquisto della nuova ambulanza per l’emergenza 118.

I tappi di plastica delle bottiglie sono composti da polietilene, un materiale facilmente rilavorabile al fine di creare nuovi oggetti.

Il riciclo dei tappi di plastica porta notevoli vantaggi dal punto di vista energetico: basti pensare che per ottenere un chilogrammo di polietilene sono necessari 1,75 kg di petrolio in termini di energia e di materia prima. Il riciclo dei tappi di plastica già usati, quindi, comporta un notevole risparmio energetico.

Protagonisti principale di questa iniziativa sono i ragazzi del’Istituto Comprensivo Monte Argentario-Giglio ai quali è stata consegnata una bottiglia di plastica decorata per ogni classe che fungerà da raccoglitori, che una volta pieno, sarà svuotato in un grande scatolone all’interno della scuola. A fine anno scolastico sarà dato anche un premio alla classe che avrà riciclato di più. Nei giorni scorsi sono stati ritirati dalla scuola già alcuni sacchi di materiale.

“L’iniziativa ha una duplice valenza e importanza: ambientale e sociale. I ragazzi che stanno partecipando al progetto si rendono protagonisti attivi della salvaguardia ambientale con l’ulteriore obiettivo di alto valore sociale che è appunto l’acquisto della nuova ambulanza – spiega il Governatore Roberto Cerulli -. La cifra che raccoglieremo probabilmente sarà esigua rispetto all’intero importo per l’acquisto del mezzo, ma abbiamo voluto comunque promuovere questa iniziativa proprio perché pensiamo che possa contribuire molto alla cultura ambientale del riciclo e della solidarietà sociale”.

Anche dalla scuola arrivano segnali di soddisfazione per questo progetto. “La scuola ha aderito con entusiasmo e convinzione a questa iniziativa perche racchiude due valori importanti sui quali stiamo lavorando da tempo: l’ambiente e il sociale. Ben vengano iniziative come queste che possano essere da stimolo per i nostri ragazzi – commenta la dirigente scolastica RosaTantulli –. Per la scuola il progetto è seguito dall’insegnante Claudia Galandrini e per la Misericordia dal volontario Michele Amoddio.

Ma la raccolta può essere fatta da chiunque: nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, negli ambiti sportivi. Tutti possono partecipare mettendo da parte i tappini di plastica.

I tappi che si possono raccogliere sono principalmente quelle delle bottiglie in plastica di acqua, bibite e succhi di frutta, dei flaconi dei detersivi, dei tubi della maionese, del dentifricio o della colla stick ma anche quelli dei contenitori in Tetra Pack, come quelli del latte e anche le capsule che contengono le sorprese degli ovetti di cioccolato!

I tappi devono essere puliti, privati di eventuali residui di carta e raccolti in sacchetti e portati al punto di raccolta presso la sede della Confraternita di Misericordia sul Lungomare dei Navigatori.

Partecipare a questa iniziativa rappresenta un vero e proprio gesto di solidarietà per le persone e per l’ambiente.