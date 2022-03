Pepe Nero stende la capolista Montalcino, pari fratricida fra Car Center e Barracuda Caffè

GROSSETO – Solo una gara disputata nel campionato di Prima Divisione di calcio a 5 di Grosseto, quella tra Muppet e Fc Bascalia. Al termine di un incontro equilibrato e ricco di cambi di punteggio, il risultato è stato un salomonico 7 a 7, propiziato dai gol di Stefanini e Baldaccheri da una parte e da quelli del capocannoniere Demerji dall’altra. Due vittorie a tavolino hanno contraddistinto questa settimana, con Atletico Barbiere e Istia Campini che hanno ottenuto tre punti contro, rispettivamente, Barbagianni Carrozzeria Tirrena e Mega Drivers, mentre la sfida tra Crystal Palace e Tpt Pavimenti Vetulonia è rinviata alla prossima settimana.

Situazione immutata in vetta nel girone A di Seconda Divisione, dove Sporting Talamone e Pizzeria Ballerini proseguono il proprio appassionante duello. La capolista fatica più del previsto contro il rigenerato Partizan Degrado, ma poi riesce a spuntarla 7 a 6 nonostnte la strenua resistenza di bomber Cavazza: Gamboni e Lashin, però, trascinano ancora una volta il team di Biozzi. Più agevole l’affermazione per la Pizzeria Ballerini di Nanni, con la potente accoppiata Toninelli-Tosoni che indirizza da subito l’impegno contro l’Angolo Pratiche, battuto 12 a 3. Rinviata a settimana prossima la sfida che profuma di playoff tra Lokomotiv Grosseto e Officina Da Andrea, prosegue la risalita del Las Palmas Ristopub, che vince a tavolino la gara contro il Roda Beer. Infine, bene anche la Pizzeria Ristorante Il Melograno, vincente di misura (5-4) contro un comunque positivo Professione Casa: gara aperta fino ai minuti finali, e decisa dalla doppietta di Alessio Scotto.

Nel gruppo B continuano a non mancare i colpi di scena, con la capolista Montalcino battuta 5 4 dalla Pizzeria Pepe Nero al termine di una gara tosta e vibrante dal punto di vista agonistico, in cui i follonichesi hanno beneficiato delle doppiette di Benini e Lucattini. Pacenti e compagni rimangono primi, anche perché I Rigattieri Cdp osservavano il turno di riposo, ma la lotta per il primo posto si riallarga anche alla truppa di Ferretti. La sfida in chiave playoff tra Fc Boccalone ed Endurance Team finisce 4 a 4, con i tris di Alex Cazziolato e Ciacco, mentre la Trattoria da Beppe viene fermata sull’8 a 8 dall’orgoglio dell’Istia Longobarda, con Stefano Galli mattatore dell’incontro, mentre Tony Corridori e Walter Giustarini si mettono in evidenza per la propria squadra. Infine, vittoria all’ultimo tuffo per la Polisportiva Roccalbegna, che piega ad un minuto dalla fine i Wild Boars: 4 a 3 il finale, con doppietta di Lorenzoni.

Tempo di recuperi per la Prima Divisione della zona sud, dove si sono disputate due gare della prima giornata di ritorno che erano state rinviate. Tornano alla vittoria i Delfini Estetica Helios, che la spuntano di misura contro il combattivo Circolo Giardino: Itri e Francavilla ci provano fino all’ultimo, ma Galantini, insieme alla tripletta di Celata fanno tornare il sorriso a Santini e compagni. Stesso punteggio (6-5) anche nell’altra gara, dove gli Spaccabotteghe rompono il sortilegio e centrano i tre punti, con un prestigioso successo contro gli O’Cugi: è la tripletta di Giovani a fare la differenza.

Due le partite disputate nel campionato di calcio a 7, visto che l’incontro tra la capolista Nomadelfia e il Podere Casina era stato anticipato qualche settimana fa. Ma la prima della classe fa comunque festa perché lo scontro diretto tra le inseguitrici Ps Car Center (nella foto) e Barracuda Caffè termina con uno scoppiettante 4 a 4. Il team di Groccia e Iacchini, in cui siglano una doppietta Capolupo e Berretti, viene stoppato dalle iniziative di Ceccherini e Salvadori che così equilibrano il match per i ragazzi di Miserocchi. Un altro pareggio, questa volta per 3 a 3, caratterizza l’incrocio tra Birrareal e Panatinhaikos, dove a mettersi in evidenza, con una doppietta ciascuno sono da una parte Marocco e dall’altra Nocerino.