Nuova Grosseto pro Ucraina, in beneficenza l’incasso del match con l’Alberese

GROSSETO – La gara casalinga con l’Alberese, in programma domenica in via Australia, vedrà la prima squadra della Nuova Grosseto Barbanella impegnata in un’opera di beneficenza. In un’epoca così incerta, il tema dell’aiuto ai più bisognosi torna di estrema attualità. Per questo motivo l’incasso della gara in programma alle 15:30, sarà destinato all’emergenza Ucraina e a quei migranti che tra molte difficoltà stanno raggiungendo il nostro Paese e anche Grosseto.

“Un piccolo gesto da parte della nostra società – spiega Domenico Lanzano, il presidente della Nuova Grosseto Barbanella – ma dal grande significato, soprattutto se riusciremo a dare sostegno a chi, in questo momento, sta affrontando momenti di profonda difficoltà”. La Nuova Grosseto Barbanella ringrazia anche la società ospite dell’Alberese che, attraverso i propri canali, si sta adoperando per portare sugli spalti il maggior numero di spettatori, in modo che l’incasso da devolvere in beneficenza possa aiutare più persone possibili.