Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (26 marzo)

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 26 marzo 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Terza puntata del nuovo podcast del Giunco dedicato alle notizie: le NEWS da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 26 marzo.

Terza puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato, 26 marzo.

Apriamo questa edizione con una bella notizia. Il 118 festeggia i 30 anni di attività. Un servizio essenziale del nostro sistema sanitario che salva la vita. Tra i suoi simboli c'è Pegaso, l'elisoccorso che da anni è impegnato durante le emergenze in Toscana e in provincia di Grosseto dove c'è una delle tre basi regionali. Per celebrare questi 30 anni in questa settimana volontari e operatori sanitari hanno organizzato un flashmob proprio nella pista dell'eliporto dell'ospedale Misericordia. Sentiamo le parole di Stefano Barbadori, direttore dell'Elisoccorso della Asl Toscana sud est.

Emergenza Ucraina. Sono quasi mille i profughi che nell'ultimo mese, a causa della guerra, sono arrivati in Maremma. Circa la metà, per le precisione 452, sono minorenni. In queste settimane in tutte la provincia, con il coordinamento della Prefettura di Grosseto, sono stati allestiti diversi punti di assistenza. Tra questi il più importante è senza dubbio quello di Grosseto città: qui sono transitati ad oggi già 500 profughi, quasi tutti donne e bambini. L'impegno delle istituzioni e dei volontari fino ad oggi è stato fondamentale per l'accoglienza. Sentiamo le parole del prefetto Paola Berardino che in settimana ha visitato l'hub di Grosseto.

La cronaca. A sei anni dalla tragedia Erasmus ancora giustizia non è stata fatta. Era il 20 marzo del 2016 quando nell'incidente sulla autostrada spagnola tra Valencia e Barcellona morirono 13 studentesse Erasmus. Tra loro c'erano sette italiane. Una di queste ragazze era la maremmana Elena Maestrini. Le famiglie delle ragazze chiedono ancora oggi verità e giustizia per quelle giovani vittime. Proprio in questi giorni il padre di Elena, Gabriele Maestrini è tornato a protestare davanti all'ambasciata spagnola a Roma. E su questo caso noi de IlGiunco.net abbiamo realizzato un podcast che trovate anche su Spotify. Ecco il trailer.

Emergenza coronavirus. Resta vuota la terapia intensiva in provincia di Grosseto. Nonostante l'aumento costante dei nuovi casi e la crescita del tasso dei nuovi positivi, per il momento la pressione sui ricoveri non sembra crescere. Intanto, proprio in questi giorni, è stato pubblicato in questi giorni sulla gazzetta ufficiale il nuovo decreto sulle regole anti covid per i prossimi mesi. Tra le misure previste anche lo stop alle quarantene per chi entra in contatto con un positivo. Dal primo aprile infatti non ci sarà più l'obbligo di quarantena, ma solo l'obbligo di autosorveglianza: per dieci gironi si dovrà indossare la mascherina ffp2 in presenza di altre persone e si dovrà fare un tampone all'insorgenza di sintomi.