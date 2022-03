I Gruppi del Vicinato cambiano coordinatore organizzativo: nominato Andrea Vasellini

GROSSETO – Cambio nel coordinamento comunale dei Gruppi del Vicinato di Grosseto. Sergio Rubegni, referente comunale A.C.D.V., che ricopriva anche il ruolo di coordinatore organizzativo dei gruppi, ha assegnato questo incarico all’avvocato Andrea Vasellini (già vice coordinatore), pur mantenendo la funzione di referente comunale per l’Associazione Controllo del Vicinato (www.acdv.it), sodalizio composto da una rete territoriale di volontari e specialisti volontari che forniscono consulenza e supporto gratuito alle amministrazioni comunali, alle associazioni locali e a privati cittadini che intendono sviluppare nel proprio territorio programmi di sicurezza residenziale e organizzare “gruppi e nuclei del buon vicinato”.

«Ricordiamo – spiega il gruppo – che il Controllo del Vicinato si connota come un’aggregazione tra cittadini residenti nello stesso quartiere, nonché una forma di coesione sociale e recupero di rapporti di buon vicinato improntati sulla collaborazione e sul mutuo supporto. Non ha funzioni repressive e non contempla alcuna forma di intervento attivo o sostitutivo del cittadino, nei compiti devoluti alle forze di polizia ma è semplicemente uno strumento di prevenzione dei reati che si realizza attraverso il recupero dei rapporti di fiducia tra vicini. Viviamo purtroppo oggigiorno, in una società sempre più individualista, ed iniziative di questo tipo aiutano invece a recuperare il senso di comunità e il rispetto della legalità, che è alla base della civile convivenza».

«L’avvocato Andrea Vasellini ha accettato con piacere questo importante incarico organizzativo e, riprendendo un’aforisma di Edmond Burke, ha dichiarato: “Tutto ciò che è necessario per il trionfo del male, è che gli uomini per bene non facciano nulla”, già questo aforisma potrebbe da solo riassumere le motivazioni che hanno portato alla nascita ed alla crescita dei Gruppi del buon vicinato a Grosseto. L’essere umano moderno, inteso anche come animale sociale vive oggi un sempre maggiore isolamento. Viviamo una dicotomia, la globalizzazione, e forme di multiculturalismo più o meno forzato, tendono ad appiattire i vari popoli a consumatori apolidi, senza alcun riferimento socio culturale, identità nazionale, religiosa, culturale e sociale. Milioni di persone in contatto tramite social con altri individui dall’altra parte del mondo che non comunicano con i propri vicini. Immersi, in un contesto sempre più eterogeneo, gli individui sono sempre più portati ad un isolamento non trovando portatori di interessi condivisi».

Questa la nuova composizione del coordinamento comunale di Grosseto dei Gruppi del Vicinato, che collaborerà a stretto contatto con Vasellini. Vice coordinatori: Barbara Bonari, Sergio Rubegni. Componenti: i 20 coordinatori dei gruppi operativi sul territorio del comune.