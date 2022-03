Flash mob al campetto di piazza Lulli: «Dà più fastidio il suono di un pallone o il silenzio dei pusher?»

GROSSETO – Flash mob al campetto di basket di piazza Lulli dopo i fatti dei giorni scorsi, quando dei vandali hanno segato i canestri.

“Dà più fastidio il suono di un pallone o il silenzio dei pusher? Sabato riempiamo il campino facendo sentire per 5 minuti solo il suono dei palloni! #makesomenoise”, aveva annunciato la Pallacanestro Grosseto sui suoi social nei giorni passati, ed oggi pomeriggio alcuni ragazzi delle società di pallacanestro della città e alcuni frequentatori del campino si sono ritrovati in piazza Lulli per protestare contro l’atto vandalico che ha colpito un punto di ritrovo per molti grossetani.

Il campo da basket è da decenni il simbolo di piazza Lulli, e uno dei posti più animati della città, dove chiunque può fare due tiri al canestro e stare in compagnia.