Branzino the Challenge, ultimi giorni per iscriversi all’evento internazionale di pesca

ORBETELLO – C’è tempo fino a giovedì 31 marzo per iscriversi a Branzino the Challenge, la più importante manifestazione di pesca a livello europeo con esche artificiali, specificatamente dedicata alla spigola che si pratica in kayak, ad Orbetello venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio.

Andando sul sito www.branzinothechallenge.com si potrà accedere direttamente alla scheda dell’iscrizione ed avere tutte le informazioni della gara. La quinta edizione di Branzino the Challenge, organizzata dall’Associazione Insidefishing, vede il patrocinio dell’amministrazione comunale di Orbetello e si svolgerà presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello, dove sarà allestita una struttura di accoglienza, che consentirà lo svolgimento di tutte le attività legate alla manifestazione. Il montepremi complessivo di oltre quindicimila euro va a consolidare i premi dei primi tre classificati. I risultati delle due sessioni di pesca, al termine della competizione, saranno sommati per stilare le classifiche finali strutturate sia con una lista individuale che con una per team composti da due pescatori.

La gara, individuale o in team, è aperta a tutti; unico limite l’aver compiuto 14 anni e, per chi è sprovvisto di kayak, c’è la possibilità di noleggiarlo direttamente in loco, grazie alle aziende Galaxy Kayaks, Bolsena Yachting e Ozone Kayak. Branzino the Challenge si pregia della partnership di prestigiosi brand del settore come Tubertini, Trabucco, Bolsena Yachting, Ozone Kayak, Galaxy Kayaks, T3 Distribution, NRS, Garmin Italia, Old Captain, Cogitech-BKK, Railblaza, Aquamap. La manifestazione aderisce al no-kill, quindi, per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica della lunghezza delle catture, si baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara, muniti di telefono, che trasmetteranno tramite applicazione WhatsApp, l’immagine della cattura, in tempo reale, direttamente al recapito di riferimento degli organizzatori. Nelle due giornate di competizione, sabato 7 e domenica 8 maggio, della durata di sette ore di pesca ciascuna i kayakers, saranno impegnati su due campi di gara, la laguna di Ponente e quella di Levante.

La manifestazione si svolgerà rispettando le regole di distanziamento e prevenzione vigenti per cui, dopo la chiusura delle operazioni di registrazione e consegna dei gadget per i concorrenti, intorno alle 16.30 di venerdì 06 Maggio tutti i partecipanti si ritroveranno presso la struttura di ricevimento del Circolo Canottieri di Orbetello, per la presentazione ufficiale della manifestazione, a fare gli onori di casa, l’Assessore allo Sport del Comune di Orbetello Luca Minucci e l’Assessore al Turismo Maddalena Ottali. La gara entrerà nel vivo alle prime luci dell’alba di sabato 07 Maggio. Anche quest’anno le fasi salienti della gara saranno trasmesse in diretta streaming da BranzinoLive sulla pagina Facebook di Branzino the Challenge. Lo studio permanente, allestito all’interno della struttura di ricevimento del Circolo Canottieri di Orbetello, sarà il punto d’incontro di esperti e appassionati che cercheranno di raccontare una delle più emozionanti gare di pesca del territorio. Spazio anche all’enogastronomia con la possibilità di degustare le specialità locali, preparate da chef stellati, grazie alla collaborazione con il Consorzio Welcome Maremma e alla Cooperativa I Pescatori di Orbetello. Per l’edizione 2022 di Branzino the Challenge tornano anche le attività dimostrative rivolte al pubblico, esperti del settore impartiranno, gratuitamente, lezioni di pesca e i primi rudimenti per andare in kayak in piena sicurezza.