Battuta anche l’Academy Maremma, i Giovanissimi del Follonica Gavorrano campioni provinciali

BAGNO DI GAVORRANO – Festa grande per i Giovanissimi 2008 del Follonica Gavorrano, che si aggiudicano con due turni di anticipo il campionato provinciale. Incolmabile infatti il distacco per le inseguitrici: dopo la vittoria per 0-1 sul campo dell’Academy Maremma, arrivata sul finale di primo tempo con il gol di Grosso in una partita combattuta, i ragazzi allenati da Daniele Pagliarini chiudono anche i conti con la matematica. Il tutto al termine di un campionato fin qui condotto magistralmente da tutti i ragazzi della compagine biancorossoblù.

“I ragazzi hanno interpretato bene il campionato sin dall’inizio – dice mister Pagliarini – Forse nel girone di ritorno abbiamo sofferto un po’ a causa di qualche defezione di troppo, quindi abbiamo portato con noi anche tre ragazzi degli Esordienti 2009 perché eravamo un po’ scoperti. Ci hanno dato una grande mano anche loro e la vittoria del campionato penso sia meritata. Oggi è stata una partita difficile contro una delle squadre più forti assieme all’Invicta. Abbiamo giocato una gara combattuta e siamo riusciti a portare a casa il risultato nonostante le assenze. I ragazzi sono stati fantastici per tutto il campionato, dal primo all’ultimo. Siamo molto contenti e adesso possiamo finalmente festeggiare”.

Soddisfatta del successo in campionato anche la società. “Una bella soddisfazione e un risultato che dimostra la bontà del nostro settore giovanile – commenta il direttore generale Filippo Vetrini – Che, soprattutto nell’ultimo anno, vede tutte le nostre squadre in testa o comunque vicine alle prime posizioni. I nostri ragazzi stanno rispondendo molto bene, è un’annata importante a livello di risultati sia con i grandi che con i più giovani”.