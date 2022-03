Verso la serie A, amichevoli precampionato contro il Nettuno per il Bbc Grosseto

GROSSETO – Sabato mattina, 26 marzo, dalle 11 allo Steno Borghese di Nettuno inizia ufficialmente la stagione 2022 per il Bbc Grosseto Spirulina Becagli. I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi giocheranno due partite amichevoli contro il Nettuno 1945 di Fabrizio Ludovisi, formazione arrivata al terzo posto nella passata stagione.

Si tratta di due test importanti per verificare la condizione della squadra biancorossa dopo quasi due mesi di allenamenti. I tecnici non dovrebbero schierare Josè Herrera e Jorge Barcelàn, arrivati nel pomeriggio di giovedì dal Venezuela e da Cuba e che quindi devono smaltire il fuso orario per il lungo viaggio. Il resto del gruppo sarà invece a disposizione. Il direttore sportivo Filippo Olivelli ha effettuato una campagna acquisti davvero importante e nelle gare di sabato sarà possibile dare una prima valutazione a un roster di prima qualità, capitanato da Andrea Sgnaolin.

Il Bbc Spirulina Becagli nel corso dell’inverno ha messo nell’organico fior di campioni: i lanciatori Luis Gonzales, Antonio Noguera, Oscar Tucci (attualmente in un college Usa); gli interni Josè Herrera, Jorge Barcelàn, Francesco Vaglio; gli esterni Niccolò Loardi, Paolino Ambrosino, Shakir Albert; l’utility Nicolas Fancellu.

In caso di qualificazione alla fase successiva (alla quale accederanno le prime due classificate del girone) la società avrà a disposizione altri due visti per giocatori stranieri che permetteranno di disputare tre partite settimanali sulla distanza dei sette inning, il venerdì sera e il sabato pomeriggio.

Prima dell’Opening Game sul campo degli Athletics Bologna (sabato 9 aprile alle 15), il Bbc Grosseto disputerà altre due amichevoli, sabato 2 aprile allo stadio Roberto Jannella.