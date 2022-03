Trasferta a Forte dei Marmi per gli Under 19 della Blue Factor, doppio impegno per gli Under 11

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Turno di pausa per il girone B di serie A2, con la Blue Factor di Massimo Bracali che tornerà in pista sabato 2 aprile ospitando al Casa Mora l’Indeco Afp Giovinazzo di Pino Marzella. Intanto trasferta per la squadra di serie B di Alberto Aloisi: domenica alle 18 gioca a Prato per l’11esima giornata del campionato. Stasera scende in pista alle 20,15 l’Under 19, sempre in trasferta a Forte dei Marmi. Due partite invece per l’Under 11: stasera alle 18 al Casa Mora derby contro il Follonica per la sfida al vertice; poi domenica, sempre al Casa Mora alle 11 contro la Rotellistica Camaiore.

Serie A2

La classifica serie A2 girone B: Castiglione (13­­) 34, Sarzana (14) 29, Forte dei Marmi (13) 25, Afp Giovinazzo (14) 21, Roller Matera (14) 20, Cgc Viareggio (12) e Rotellistica Camaiore (15) 19, Alice Grosseto (14) 5, Prato (15) 4.

Marcatori: Joaquin Vargas (Roller Matera) 40, Federico Buralli (Castiglione) 34, Ernest Cinquini (Sarzana) 23, Matteo Pistelli (Sarzana) e Davide Deinite (Forte dei Marmi) 20.

Serie B

Le partite dell’11a giornata: Rizzo Costruzioni Prato-Blue Factor Castiglione, Follonica-Spv Viareggio, Rotellistica Camaiore-Orlando Focacceria Forte dei Marmi, Cgc Viareggio-Pumas Viareggio.

La classifica girone E: Follonica (8) 22, Forte dei Marmi (8) 17, Castiglione (10) 16, Pumas Viareggio (9) 13, Rotellistica Camaiore (9) 12, Prato (9) 10, Spv Viareggio (8) 9, Cgc Viareggio (9) 0.

Under 19

Le gare della 7a giornata: Mt Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione, Gamma Innovation Sarzana B-Gamma Innovation Sarzana A, Spv Viareggio-Cp Grosseto.

La classifica: Sarzana A (4) e Castiglione (5) 12, Forte dei Marmi (3) 6, Spv Viareggio (5) 4, Cp Grosseto (4) 1, Sarzana B (3) 0.

Under 17

La classifica finale zona 4: Follonica B 33, Follonica A 31, Pumas Viareggio 25, Sarzana 16, Forte dei Marmi 9, Spv Viareggio 6, Castiglione 4.

Under 15

La classifica finale zona 4: Forte dei Marmi 42, Spv Viareggio A 36, Follonica 28, Sarzana 23, Cgc Viareggio 16, Spv Viareggio B 12, Castiglione 9, Cp Grosseto (ritirato e tutte sconfitte a tavolino per 10-0).

Under 11

Recupero 9a giornata Blue Factor Castiglione-Follonica 25/3. Recupero 10a giornata 26/3 Follonica-Tipografia Senesi Prato. Le gare della 14a giornata: Forte Versilia Roller-Follonica, Blue Factor Castiglione-Rotellistica Camaiore, Tipografia Senesi Prato-Cgc Viareggio, Picchianti Grosseto-Gamma Innovation Sarzana.

La classifica zona 4: Follonica (11) e Castiglione (12) 33, Sarzana (13) 27, Grosseto (13) 24, Forte Versilia Roller (13) 15, Rotellistica Camaiore (13) 12, Cgc Viareggio (13) 6, Tipografia Senesi Prato (12) 0.